Kendisinden haber alınamayan emekli polis evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 63 yaşındaki emekli polis, evinde ölü bulundu.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 63 yaşındaki emekli polis, evinde ölü bulundu.

Karaçalılık Mahallesi'nde yaşayan emekli polis Mehmet Mercimek'ten (63) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde Mercimek’in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre Mercimek’in kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği değerlendirilirken, cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.