Kent Konseyleri Platformu’ndan BirGün’e ziyaret: Halkı yönetim sürecine katmalı

TKKP heyeti gazetemiz BirGün’ü ziyaret etti. Ziyarette çalışmaları hakkında bilgi veren TKKP üyeleri, yurttaşların yönetime katılabileceği bir mekanizmanın yaratılmasının önemine dikkat çekti.

HABER MERKEZİ

Türkiye Kent Konseyleri Platformu (TKKP) heyeti gazetemiz BirGün’ü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Platformun Dönem Başkanı Serdar Polat ile çeşitli kentlerden gelen Konsey Başkanlarından oluşan heyet üyeleri çoğulcu bir demokrasinin ancak halkın yönetim sürecine dahil olmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Yurttaşların yönetime katılabileceği bir mekanizma yaratmanın önemine vurgu yapan konsey üyeleri, ancak bu şekilde yereldeki halkın kendi sorunlarına, mahallelerine, ilçelerine sahip çıkacağını belirttiler.

YERELDEN DEMOKRASİ İÇİN

TKKP Başkanı Polat, Kent Konseyleri’nin 2010’larda kurulduğunu, yerel idareler bünyesinde faaliyet gösterdiklerini kaydederek, konseylerin yerel demokrasinin güçlenmesini, uzlaşı kültürünü, ortak aklı ve demokratik katılımı esas alan yerel yönetim mekanizmaları olduğunu ifade etti.

HEYETTEKİ İSİMLER

Heyette şu isimler yer aldı; Bandırma Kent Konseyi Başkanı ve TKKP Dönem Başkanı Serdar Polat, Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, Edirne Kent Konseyi Genel Sekreteri Arif Kuday, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Şişli Kent Konseyi Başkanı Şükran Eroğlu ve Şişli Kent Konseyi Genel Sekreteri Nevin Kaplan.