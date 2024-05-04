Kent Plancısı Buğra Gökce: İstanbul’un gündemi ekonomi

Kent Plancısı Buğra Gökce, İBB'ye bağlı İPA tarafından yapılan İstanbul Barometresi araştırmasının Mart ayı raporunu "İstanbul’un gündemi ekonomi" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Gökce, "İstanbulluların yarıdan fazlası kredi kartı borcunun asgari miktarını ancak ödeyebiliyor, yarıdan fazlası geçinemiyor veya kıt kanaat geçiniyor, her 5 İstanbulludan 3’ü artık daha az gıda alıyor" dedi.

Eski İstanbul Büyükeşhir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Buğra Gökce, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yapılan İstanbul Barometresi araştırmasının mart ayı raporunda yer alan dikkat çeken detayları paylaştı.

Gökce, X’ten "İstanbul’un gündemi ekonomi" başlığıyla yaptığı paylaşımda, İstanbul'da yaşayanların yarıdan fazlasının kredi kartı borcunun asgari miktarını ancak ödeyebildiğini, yarıdan fazlasının ise geçinemediğini ifade etti.

Paylaşımında araştırmada yer alan detayları aktaran Gökce, her 5 İstanbulludan 3’ünün artık daha az gıda aldığını vurguladı.

"YÜZDE 97,8'İ GIDA ÇEŞİDİNİ AZALTTI"

Gökce, ayrıca, raporda yer alan "Katılımcıların yüzde 60,9’u satın aldığı gıda miktarının azaldığını belirtirken, yüzde 97,8’i ekonomik sebeplerle gıda çeşidini azalttığını belirtti" bilgisine yer verdi.

Gökce'nin paylaşımının tamamı şöyle:

"İstanbulluların yarıdan fazlası kredi kartı borcunun asgari miktarını ancak ödeyebiliyor, yarıdan fazlası geçinemiyor veya kıt kanaat geçiniyor, her 5 İstanbulludan 3’ü artık daha az gıda alıyor.

İPA İstanbul tarafından açıklanan “İstanbul Barometresi Mart 2024” raporuna göre:

Mart ayında İstanbulluların yüzde 65,9’u İstanbul’un gündeminin 31 Mart yerel seçimleri olduğunu söylerken, yüzde 20,4’ü ise ekonomik sorunları ifade etti.

İstanbulluların yüzde 52’si kredi kartı borcunun asgari veya daha az miktarını ödeyebiliyor. İstanbul’da kredi kartı sahiplerinin yüzde 33,9’u borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtirken, yüzde 5,4’ü asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 4,1’i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtti. Kredi kartı sahiplerinin yüzde 8,6’sı ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

İstanbulluların yüzde 17,9’u bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 13,7’si aslında pek geçinemediğini, yüzde 47,4’ü kıt kanaat geçinebildiğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 60,9’u satın aldığı gıda miktarının azaldığını belirtirken, yüzde 97,8’i ekonomik sebeplerle gıda çeşidini azalttığını belirtti."