Kentimizi yağmalattırmayacağız

Berkay SAĞOL

Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla beraber Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerden olan Hatay’da, CHP’nin YSK’ye itirazları sürerken mazbata alelacele AKP’li aday Mehmet Öntürk’e verildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın merkez-yerel tehdidi, muhalefetin aday tartışmaları etrafında tamamlanan seçimlerin ardından Hatay’da bundan sonra yürütülecek süreç ise tartışma konusu. Aradan geçen onca zamana rağmen kentteki yıkım hala varlığını koruyor.

Depremin ardından kendi kaderine terk edilen Hatay halkı ise konut sorunu başta olmak üzere yaralarını sarmaya çalışıyor. AKP'nin belediyeyi kazanmasıyla beraber, kentsel dönüşüm ve yeniden inşa süreçlerinde de daha fazla soru işareti ortaya çıktı. Daha önce AKP tarafından yönetilen kentlerde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında mahallelerde yaşayan insanlar zorunlu olarak göç etmişti. Hataylılar ise inşa sürecinde söz sahibi olmak istiyor.

BirGün’e konuşan TMMOB Hatay İl Koordinasyon Kurulları Temsilcisi ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi Riyad Önal, “Biz Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması ve inşa edilmesi sürecinde mümkün olan herkesle görüştük ama devamlı olarak süreç dışına itildik. Şu anada kadar doğru düzgün bir ev teslim etmediler. Yılsonuna kadar teslim edilecek deniyor ama ortada yazılı bir şey yok. Her şey sözlü olarak devam ediyor. TOKİ burada depremzedeleri borçlandırarak ev sahibi yapıyor ama ortada hala net bir proje bile yok. Kafamızda bir sürü soru işareti bulunmaya devam ediyor” dedi.

Önal, “Eğer bundan önceki süreçte olduğu gibi bizi yine sürecin dışına iterlerse, hiçbir şekilde fikrimize danışmazlarsa gerek eylem, gerek çeşitli açıklamalarla tepkimizi göstererek TMMOB olarak hiçbir şekilde geri adım atmayız" diye konuştu.

‘TOPLUMSAL İHTİYAÇLAR DİKKATE ALINMALI’

Dayanışma Gönüllüleri’nden Serbay Mansuroğlu da kentteki en temel ihtiyacın kalıcı barınma ve kentin yeniden inşası olduğuna dikkat çekti. Mansuroğlu şunları dile getirdi: “Kent yeniden inşa edilirken toplumsal ihtiyaçların dikkate alınması lazım. Bu kentin tarihi ve kültürel birikimleri var. Şu ana kadar gördük ki bunların hiçbiri dikkate alınmıyor. Yeniden inşa süreci halktan uzak bir şekilde sürdürülürken, piyasacı bir anlayışla yapılıyor. Hem gerici, hem piyasacı hem de antidemokratik bir yeniden inşa süreci var. Biz kentin planlanmasında ve inşasında yandaş şirketlerin bir kenarı bırakılmasını, kentin nesnel koşullarının ve ihtiyaçlarının dikkate alınmasını istiyoruz. Halkın yönetim ve karar alma süreçlerine doğrudan katılması gerekiyor. Mahallelerden başlayarak halkın seçtiği meclislerle kentin inşa süreci işletilebilir. Hataylılar bu süreçlerde söz sahibi olmak istiyor." Mansuroğlu, "Biz seçim sürecinde de önemli olan AKP iktidarının geriletilmesi olduğuna dikkat çekmiştik. Hala o noktadayız. Hatay'da iktidarın mahalleleri ranta, sermayeye açma girişimlerine karşı kentteki tüm muhalif yapılar ve meslek odalarıyla hep birlikte mücadele edeceğiz. Kentimizi yağmalattırmayacağız" diye konuştu.