Kentler sel sularına teslim

Kentlerde etkili olan sağanak yurt genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok şehirde su baskınları yaşanırken, bazı illerde de ulaşım aksadı. Bazı kentlerde ise yumurta büyüklüğünde dolu yağdı.

Haber Merkezi

Ülkede sağanak yağışlar nedeniyle birçok kentte su taşkınları meydana geldi. Uşak’ta yaşanan yağmur ve dolu yağışıyla beraber ortaya çıkan fırtına, sel ve su baskınlarına neden oldu. Kent merkezinde yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, çok sayıda araç sel sularına kapıldı. İşyeri ve evleri de su basarken, Kurtuluş Mahallesi Hakkı Yağcı Caddesi’nde bulunan bir çam ağacı da devrildi. İtfaiye ekipleri su basan işyeri ve evlerde su boşaltma çalışması başlatırken, sel baskını yaşanan bölgelerde suların tahliyesi için çalışmaları tüm gün sürdü.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Giresun’da ise önceki gün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, sağanak olarak devam etti. Etkili sağanak nedeniyle kent merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu’nun liman ve Keşap durağı mevkiinde su birikintileri oluştu, bazı işyeri ve zemin kattaki evleri su bastı. Sağanakla yollar kısa sürede göle dönerken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlerken zor anlar yaşadı. Bir süre ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyruklarının yaşandığı sahil yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Samsun’da ise dün sabaha karşı etkili olan sağanak, sele yol açtı; birçok ev ve işyerini su bastı. Dereler taştı, yollar su ile kaplandı, araçlar yolda kaldı. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu. Atatürk Bulvarı ayrıca sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı. Ayrıca Başkentte de etkili olan sağanak sonrası sel oluştu. Dağdan inen sel suları mahalledeki sokaklara indi. Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Ankara’nın Bala ilçesi Belçarsak Mahallesi’nde yollar ulaşıma kapandı. Köylerde ise birçok evin bahçe duvarı yıkılırken tarım arazileri kullanılamaz hale geldi.

YUMURTA KADAR DOLU

Öte yandan Konya’nın Kulu ilçesinde de önceki gün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak ilçede su baskınlarına sebep oldu. Gelen ihbarlara yetişmeye çalışan itfaiye ve KOSKİ ekipleri su biriken cadde, bodrum ve parklarda su tahliyesi yaptı. En çok ihbarın alındığı Ömeranlı Mahallesi’nde, ekipler su basan Ömeranlı Entegre Devlet Hastanesi’ni içindeki suyu tahliye etti. Oluşan sel nedeniyle Kulu-Kozanlı kara yolunda da aksamalara neden trafik akışı, yağışın durmasının ardından yeniden normale döndü. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde ise dolu yağışı onlarca aracın camlarını kırıp kaportalarına ağır hasar verdi. Birçok sokak hayvanı ise isabet eden dolulardan dolayı yaşamını yitirdi. Yere düşen dolu tanelerinin tavuk yumurtasıyla aynı büyüklükte olması dikkat çekti. Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde de yağışlı havayla birlikte Bağırganlı sahiline yakın bir kesimdeki denizde hortum çıktı. Hortum metrelerce yüksekliğe ulaştı.

SAKARYA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Sakarya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin kaymakamlarınca yapılan açıklamada sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısının etkili olduğu belirtildi. Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.