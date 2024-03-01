Kentler toplumcu belediyecilikle yönetilecek

CHP Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, göreve geldiğinde yapacağı projeleri açıkladı. Mutlu, toplumcu bir belediyecilik anlayışıyla kentleri yöneteceklerini dile getirdi.

Halil ERTUNÇ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 5 yıllık projelerini gerçekleştirdiği basın buluşmasında anlattı.

Mutlu, siyaset değil, hizmet üreteceklerini ve toplumcu belediyecilikle kentleri yöneteceklerini vurguladı.

5 yıl boyunca dirençli ve güvenli kent belediyeciliği yapacaklarını söyleyen Mutlu, “Konak'ın yapı stoğu çok eski. Mühendislik hizmetleri alınmadan yapılan bölgeler var ve bu bölgelerin dönüşümü önemli. Suların yükselmesine karşı sahilimizi ve iç bölgelerimiz hazır değil. Kenti tüm afetlere karşı dirençli hale getirmek için yola çıkıyoruz. Afet hazırlığı içine gireceğiz. Kentin bütün planlarını afetlere göre güncelleyeceğiz. Asıl olan afetin öncesinde hazırlıklı olmak. Konak’ta çok önemli kültürel miraslarımız var. Kemeraltı, Agora ve Kadifekale Konak’ta bulunuyor. İlk hedefimiz Kemeraltı. Gençlik merkezi ve kreşi ilk Kemeraltı'na açacağız. Gençleri Kemeraltı’na çekmeden buranın 7/24 yaşaması mümkün değil. Kemeraltı'nı etaplara ayırıp öncelikli alanlar belirleyerek daha coşkulu bir Kemeraltı hedefliyoruz. Kemeraltı sadece dükkânlar ve alışverişten ibaret değil. Orası bir lezzet noktası. Oradaki esnafları da koruyacağız ve kent belleğini yaşatacağız” dedi.

Demokratik ve katılımcı bir belediyecilik için çalışacaklarını belirten Mutlu, “Mahallelerde meclisler kuracağız. Belediye meclis üyelerimiz 111 mahalleyi paylaşacak ve mahallelerindeki sorunlardan, çözümlerden sorumlu olacak. Mahalle temsilcilerine bütçe ayrılacak ve bu bütçeden öncelikli olan çalışmalar acil şekilde karşılanacak. Şeffaf ve hesap verilebilir bir belediyecilik örneği yaratacağız. Belediyelerde kamunun parasını harcıyoruz. Bu bütçenin 111 mahallede eşit şekilde paylaşılmasını önemsiyoruz. Böylece kimse kendisini bir başka kişiden daha değersiz hissetmeyecek. Harcamaları, ihaleler ve gelir giderleri açık şekilde yayınlayacağız. Herkes kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını görecek” diye konuştu.

“YOKSULLUĞU YOK EDECEĞİZ”

Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Konak Kart uygulamasına başlayacağız. Kent yoksulluğu çok fazla arttı. Biz sosyal yardımlarımızı çok fazla görünmeden sistem kurmak istiyoruz. İzmirli esnaftan alışveriş yapılmasını sağlayarak sosyal yardımın yapıldığı bir sistem olacak. Konak sınırlarındaki ticareti hareketlendirmeyi hedefliyoruz. Biz yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksulluğu yok etmek için mücadele edeceğiz. İstihdam bürolarına yeni bir boyut getirerek insanları meslek sahibi yapmak istiyoruz. Aynı zamanda bunlarla beraber madde bağımlılığıyla da mücadele edeceğiz. Belediyenin var olan aşevi sayısını artıracağız. Hiçbir çocuğun aç kalmadığı, aç yatmadığı bir kent istiyoruz. Kreşler yapacağız ve çocukların 7/24 çalışabileceği kütüphaneler kuracağız. 4-6 yaş arası çocukların laik ve bilimsel bir eğitim alacakları kreşler olacak. Konak’ta nüfusunun yüzde 51'i kadın. Konak Belediyesi kadını merkeze koyan, toplumsal hayatta yer alması için mücadelemiz olacak. Konak’ın gençlerinin kahve köşelerinde değil, gençlik merkezlerinde, kütüphanelerde ve spor merkezlerinde buluşması için çalışacağız. Kaldırım işgallerinden çok şikâyet alıyoruz. Bunlar çözülemeyecek konular değil. Doğru tasarlanmış yollar ve kaldırımlarla kimse mağdur olmayacak. Kaldırımlar yayaların, engellilerin ve çocukların, marketlerin değil.”