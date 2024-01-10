Kentsel dönüşümde kira desteği arttı: İl il yeni ücretler...

Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira desteği ücretleri artırıldı. Kira destekleri İstanbul'da 5 bin 500 liraya, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 4 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liraya, diğer şehirlerde ise 3 bin liraya yükseltildi.

Kentsel dönüşümde 2024 yılı için verilecek kira destekleri belirlendi. Evleri kentsel dönüşüme giren binalarda yaşayan yurttaşlara yapılan destek tutarları artırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın web sitesinden ilan edilen rakamlara göre; kira destekleri İstanbul'da 5 bin 500 liraya, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 4 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liraya, diğer şehirlerde ise 3 bin liraya yükseltildi.

Kira yardımları daha önce Mart 2023’te artırılmıştı. Ev sahiplerine aylık, kiracılara bir kereye mahsus destek veriliyor. Bu kapsamda kiracılara defaten iki kira destek bedeli ödeme yapılıyor. Kiracı ve konutta oturma hakkı bulunan kişiler için de bir defalığına mahsus ödeme yapılacak.

Kiracılar için İstanbul'da 11 bin lira, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 9 bin lira, diğer büyükşehirlerde 7 bin 500 lira, diğer şehirlerde 6 bin lira ödeme gerçekleştirilecek.

Sınırlı ayni hak sahibine ise İstanbul'da 27 bin 500 lira, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 22 bin 500 lira, diğer büyükşehirlerde 18 bin 750 lira, diğer şehirlerde 15 bin lira ödenecek.