Kenya’da baraj çöktü, 42 kişi öldü

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Kenya’da şiddetli yağışların etkili olduğu Nakuru bölgesindeki Mai Mahiu kasabasında baraj çöktü. Nakuru Valisi Susan Kihika yaptığı açıklamada, baraj suyunun taşması sonucu çamur altında kalan yerleşim bölgelerinde 42 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bölgedeki evler sular altında kalırken, karayollarının kapandığı öğrenildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede ani sel baskınları sonucu 24 bin hanede yaşayan 130 binden fazla kişi yerinden edildi.