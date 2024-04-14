Kepez Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından CHP'den ilk açıklama
Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından CHP'den ilk açıklama geldi. Açıklamaya göre CHP milletvekilleri Antalya'ya yola çıktı. Açıklamada, "Bu hukuk garabetinin sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi.
Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan "Genel Başkanımız Özgür Özel‘in talimatı ile Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ile birlikte Antalya’ya doğru yola koyulduk" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
"YOLA KOYULDUK"
Umut Akdoğan yaptığı paylaşımda,"Genel Başkanımız Özgür Özel'in talimatı ile Antalya'ya doğru yola koyulduk" ifadelerine yer verdi:
"Genel Başkanımız Özgür Özel‘in talimatı ile Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ile birlikte Antalya’ya doğru yola koyulduk. Bu hukuk garabetinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Saçma sapan algı operasyonlarınıza hukuku alet etmeniz bu ülkemize ne denli zarar veriyor, görmüyor musunuz?"