Kepez Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından CHP'den ilk açıklama

Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından CHP'den ilk açıklama geldi. Açıklamaya göre CHP milletvekilleri Antalya'ya yola çıktı. Açıklamada, "Bu hukuk garabetinin sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi.

Güncel 14.04.2024 23:14 Giriş: 14.04.2024 23:14

Güncelleme: 14.04.2024 23:24 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: AA