Kermes paraları Diyanet Vakfı’na

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, okullarda ÇEDES kapsamında düzenlenecek olan kermeslerde öğrencilerden toplanan paradan Diyanet Vakfı’na aktarılan payın müdürlüğe bildirilmesini istediği ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Öğrencilerin dini yapılar ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na teslim edilmesinin önünü açtığı gerekçesiyle eleştirilen ÇEDES Projesi kapsamındaki skandal uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan okullara, “Kermeslerden toplanan ve Türkiye Diyanet Vakfı’na aktarılan parayı 29 Aralık’a kadar müdürlüğe raporlayın” talimatı verildi. Talimatın, “Filistin’e yardım toplama kampanyası” gerekçesiyle verildiği bildirildi.

MEB Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki tüm okullara bir talimat yazısı gönderdi. Yazının konusu, “Filistin’e Yardım Toplama Kampanyası” oldu.

OKULLARA TALİMAT

Şube Müdürü Mehmet Arısoy imzası ile gönderilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı: “Son zamanlarda yaşanan Filistin’deki insani dramın acılarını dindirmek amacıyla ÇEDES Projesi kapsamında ilçemiz okullarında düzenlenen yardım, kermes ve benzeri çalışmalardan elde edilen gelirlerden Diyanet Vakfı hesabına aktarılan tutarın ekte gönderilen excel formatına işlenerek 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

YARDIM HARÇLIK İLE YAPILMAMALI

Ankara Çankaya’daki okullara gönderilen talimat yazısı ile ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim Uzmanı Ali Taştan, “Elbette Filistine yardım yapmak ülke olarak görevlerimizden birisidir. Özellikle savaşta zor durumda kalan çocuklar birinci önceliğimizdir. Ancak okula aç gelen, bir öğün yemek, bir bardak süt bulamayan çocuklarımızdan para toplanması içimizi acıtmıştır” diye konuştu. Taştan, yardım organizasyonlarının öğrencilerin harçlığı ile değil, “Devletin güçlü kurumları” aracılığıyla yapılması gerektiğini kaydederek, “Bazı okullarda toplanan bu paralara çeşitli dernek ve vakıflar tarafından Filistin’e gönderilmek üzere el koyulmaktadır. Yardım kampanyalarının yapılacağı yerler okullar ve çocuklarımızın harçlığı değildir.” dedi.

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VAKIF PARA BASIYOR

Kamuoyunda, “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2022 yılı geliri, yüzde 78’i bağışlardan oluşmak üzere toplam 4 milyar 78 milyon TL’ye ulaşıyor. Hemen her fırsatta yurttaştan bağış isteyen vakfın 2022 yılı gelirlerinde 2021’e oranla yüzde 93, 2020’ye oranla ise yüzde 218’lik artış kaydediliyor. Vakfın gelirleri, yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2017: 914,2 milyon TL

• 2018: 1,2 milyar TL

• 2019: 1,2 milyar TL

• 2020: 1,2 milyar TL

• 2021: 2,1 milyar TL

• 2022: 4 milyar TL