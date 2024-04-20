Keşan’da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 14 yaşındaki A.E.E'nin kullandığı otomobil, seyir halinde olan otomobile çarptıktan sonra park halindeki minibüse çarptı. Çarpma nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin, seyir halindeki otomobil ve park halindeki minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Bağkur Caddesi’nden Alaaddin Önen Caddesi istikametine giden A.E.E. (14) yönetimindeki otomobil, Saray Caddesi kesişimine geldiğinde H.Ö. (43) yönetimindeki otomobile çarptı.

Savrulan otomobil daha sonra park halinde bulunan servise çarptı.

Kazada, A.E.E. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşı D.A. (15) ve H.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.