KESK: "Anayasayı yok sayan bu darbe zihniyeti karşısında direneceğiz"

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'ndan, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine dair yapılan açıklamada, "Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi hukukun, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bir Anayasasızlık rejimini bir kez daha gözler önüne sermiştir" denildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edildiğine ilişkin karar TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Atalay’ın milletvekilliği kararın okunmasının ardından düştü.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek kararı tanımadıklarını belirtti.

Konfederasyondan yapılan açıklama şöyle:

"Bugün TBMM'de Yargıtay'ın kararının okunması ile TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi hukukun, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bir Anayasasızlık rejimini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Halkın hakları için mücadele veren, kaçak cemaat yurtlarında yanarak ölen çocukların, Soma'da katledilen 301 madencinin ailelerinin avukatı da olan Can Atalay’ın gezi direnişi bahane edilerek tutuklu kalmasının kabul edilemez olduğunu ayrıca milletvekilliğinin düşürülmesinin ise yok hükmünde olduğunu ifade ediyor; Halkın iradesini, anayasayı yok sayan bu darbe zihniyeti karşısında adalet, emek, özgürlük, demokrasi ve eşitlik için birleşik mücadelemizle direneceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz."