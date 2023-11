KESK emekten yana bütçe istedi

Meclis’te bütçe görüşmeleri devam ederken yurdun dört bir yanında eş zamanlı olarak sokağa inen KESK, "Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz” talebini dile getirdi. Bordro yakma eylemi yapan KESK üyeleri yoksullaştırma ve güvencesizleştirmeye karşı mücadele çağrısı yaptı.

KESK, Başkent Ankara’daki eylemini Sakarya Caddesi’nde gerçekleştirdi. Eylemde “Savaşa değil emekçiye bütçe”, “Bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın” sloganları atıldı.

YOKSULLUK ARTIYOR

KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik yaptığı açıklamada, AKP iktidarında 100 yıllık kazanımların ortadan kaldırıldığını, sermaye gruplarına destek verilirken, yoksulluğun arttığını vurguladı. KESK Dönem Sözcüsü İbrahim Kara ise “Emeği ile geçinen kesimler olarak, halk olarak her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Daha fazla güvencesiz hale getiriliyoruz. İşsizlerin sayısı 9 milyona ulaştı. Her 5 gençten biri, her 3 kadından biri işsiz. Ülkeyi OECD ülkeleri içinde resmi enflasyonu en yüksek ülke durumuna getirdiler. Bugün enflasyon sırlamasında bizden sonra gelen Macaristan’ beşe katlıyoruz. Tüm dünyada gıda enflasyonu düşerken bizde artmaya devam ediyor. OECD ortalaması yüzde 8 iken biz yüzde 72 ile bunun tam 9 katı gıda enflasyonu yaşıyoruz” dedi. 51 milyon yurttaşın açlık sınırı altında yaşadığını belirten Kara, "Bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine, özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz. Yoksulluğu önleyici, dar gelirlileri koruyucu tedbirlerin hayata geçirilmesi için temel gelir güvencesi istiyoruz" dedi.

KESK Ankara Şubeler Platformu başkanları ve üyeleri eylemden sonra dikkat çekmek adına bordro yaktı.

MÜCADELE ÇAĞRISI

İzmir’de ise KESK İzmir Şubeler Platformu üyeleri SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi. KESK üyeleri, “Sermayeye değil, emekçiye bütçe”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları attı. Grup adına açıklama KESK Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Kural, "Emekçiler olarak bütçeye tarafız, bütçe hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.

İstanbul ve Diyarbakır’da 2 Aralık Cumartesi günü bölge mitingi yapacaklarını belirten Kural, “Yıllardır yoksulluk, işsizlik ve yağma düzenin çarkları arasında öğütülen tüm işçileri, emekçileri, emeklileri, gençleri, kadınları, bütün ezilenleri, emek ve demokrasi güçlerini halktan, emekten yana bir bütçe için omuz omuza vermeye mücadeleyi birlikte büyütmeye çağırıyoruz” diye konuştu.