KESK İstanbul Şubeler Platformu'ndan 1 Mayıs'ta Taksim çağrısı

KESK İstanbul Şubeler Platformu bileşenler, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelerek 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını duyurdu.

KESK İstanbul Şubeler Platformu bileşenler, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelerek 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını duyurdu. Basın açıklaması sırasında sık sık "1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız", "Taksim yasaklanamaz", "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atıldı.

Eğitim Sen 1 No.lu Şube Başkanı Barış Uluocak, konuşmayla tüm kamu çalışanlarını Taksim'e çağırdı. KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz'ın Taksim Meydanı’nın işçiler, emekçiler, kadınlar açısından önemini vurguladığı konuşmasının ardından basın açıklamasına geçildi.

Basın açıklamasını ise BES 1 No.lu Şube Başkanı İshak Ateş okudu. Açıklamada, "Emeğin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ı emeğin, halkın gerçek bayramına çevirmeye, İnsanca Bir Yaşam, Güvenceli İş-Güvenli Gelecek, Demokratik Bir Ülke için işyerlerinde, alanlarda, meydanlarda yan yana gelmeye, omuz omuza vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın ardından hep bir ağızdan 1 Mayıs Marşı söylenerek gösteri sonlandırıldı.