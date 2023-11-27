KESK, İstanbul ve Diyarbakır'da miting düzenleyecek

KESK MYK Üyesi Zeynep Korkmaz, 2 Aralık Cumartesi günü İstanbul ve Diyarbakır’da 'Emekten Yana, Demokratik Halk Bütçesi İstiyoruz' başlıklı miting düzenleyeceklerini duyurdu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve TİS, Uluslararası İlişkiler Sekreteri Zeynep Korkmaz 2 Aralık Cumartesi günü "Demokratik Halk Bütçesi" talebiyle İstanbul ve Diyarbakır'da miting düzenleyeceklerini duyurdu.

Mitinglere destek çağrısında bulunan Korkmaz, "KESK olarak iktidarın kendi eliyle yarattığı enkazın tüm faturasını emekçilere, halka yıkmak istediği bu bütçeyi kabul etmiyoruz" dedi.

Merkez Bankası'nın faiz artışlarına değinen Korkmaz, KDV ve ÖTV harçlarında yaşanan artışa dikkat çekti.

"Tüm kredilerin faiz oranlarını fahiş oranlarda arttırdılar. Motorlu Taşıtlar Vergisini (MTV) iki kez aldılar" diyen Korkmaz, "1 trilyon 120 milyarlık ek bütçenin de tüm yükünü vergilerle yine bize yıktılar. ‘Enflasyonu düşürmek için tüketimi kısmamız, tasarrufu arttırmamız şart’ dediler ama ne uçaklarından, makam arabalarından ne de lüks saray harcamalarından, üç dört yerden aldıkları maaşlarından vazgeçmediler. Ama okul öncesi eğitimdeki yüzbinlerce öğrencinin 1 öğün ücretsiz yemeğini bile kestiler" ifadelerini kullandı.

"MİTİNGLERİMİZDE OMUZA OMUZA VERELİM"

Zeynep Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son seçimden hemen sonra okul öncesi eğitimdeki bir buçuk milyon öğrencinin 1 öğün ücretsiz yemeğini bile kesenlerin yerel seçimlerden sonra ne yapacağını tahmin etmek için kâhin olmaya gerek var mı? KESK olarak iktidarın kendi eliyle yarattığı enkazın tüm faturasını emekçilere, halka yıkmak istediği bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Halktan, emekten yana bir bütçe için öncelikle bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Diyoruz ki, yüzde 1’in çıkarı için yüzde 99’u yok sayan adaletsizliğe, haksızlığa karşı çaresiz değiliz. Gelin 2 Aralık Cumartesi günü İstanbul ve Diyarbakır’da hayata mitinglerde emeğimize, ekmeğimize, geleceğimize, bütçe hakkımıza birlikte sahip çıkalım. Yoksulluk, işsizlik ve yağma düzenin çarkları arasında öğütülmeye karşı 'Emekten Yana, Demokratik Halk Bütçesi İstiyoruz' mitinglerimizde omuza omuza verelim."