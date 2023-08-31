KESK, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına katılmadı: Kamu emekçileriyle alay etmek olurdu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına katılmamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “KESK, sefalet teklifine karşı oylamaya katılmanın kamu emekçileri ile alay edilmesine ortaklık anlamına geldiğini ifade etmiş ve oylamaya katılmamıştır. 11 üyeden 7’sinin Cumhurbaşkanı tarafından atandığı, 1 üyesinin KESK, 1 üyesinin Kamu Sen ve 2 üyesinin Memur Sen tarafından temsil edildiği bu heyetin kararında KESK oylamaya katılsaydı 6’ya karşı 4 oyla değil de 6’ya karşı 5 oyla Hakem Kurulu Kararı gene aynen onaylanmış olacaktı. KESK bu onaya, bu suça asla ortak olmayacaktır. Bir kez daha altını çizmekte fayda görüyoruz: İktidarın üyelerinin çoğunlukta olduğu Hakem Kurulu teklifinin gene hükümetin kararı olarak onaylanması ancak sarı sendikaların masada bulunması ile mümkündür” denildi.

KESK, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun bugün düzenlediği toplantıya katılmamıştı. KESK, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısındaki oylamaya katılmanın, kamu emekçileri ile alay edilmesi olduğunu belirtti. KESK’in bu akşam Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

“KESK, SEFALET TEKLİFİNE KARŞI OYLAMAYA KATILMAMIŞTIR”

“Bugün Hakem Kurulu Heyeti'nin son toplantısı gerçekleşmiştir. KESK, sefalet teklifine karşı oylamaya katılmanın kamu emekçileri ile alay edilmesine ortaklık anlamına geldiğini ifade etmiş ve oylamaya katılmamıştır. Bazı haber sitelerinde ise KESK'in oylamaya katılsaydı sonucun değişeceği yazılmaktadır. Bu haberler masada kamu emekçilerinin haklarını peşkeş çekenlerin yalanlarından biridir. Bu masayı teşhir etmek, yalanlarını ve manipülasyonlarını kamuoyuna açıklamak, kamu emekçilerinin haklarını savunmak KESK'in görevidir. KESK, daha önceki TİS'lerde geçen maddeleri dahi kazanımlarımız olduğu aldatmacası ile sunanlara ve manipülasyonla kamu emekçilerine rıza dayatılması arayışlarına hiçbir zaman ortak olmamış, olmayacaktır.

“TEKLİFİNİN HÜKÜMETİN KARARI OLARAK ONAYLANMASI ANCAK SARI SENDİKALARIN MASADA BULUNMASI İLE MÜMKÜNDÜR”

Sonucu ilk günden yazılmış bu kararın ve Hakem Kurulu'nun antidemokratik yapısını bir kez daha paylaşıyoruz: 11 üyeden 7’sinin Cumhurbaşkanı tarafından atandığı, 1 üyesinin KESK, 1 üyesinin Kamu Sen ve 2 üyesinin Memur Sen tarafından temsil edildiği bu heyetin kararında KESK oylamaya katılsaydı 6’ya karşı 4 oyla değil de 6’ya karşı 5 oyla Hakem Kurulu Kararı gene aynen onaylanmış olacaktı. KESK bu onaya, bu suça asla ortak olmayacaktır. Bir kez daha altını çizmekte fayda görüyoruz: İktidarın üyelerinin çoğunlukta olduğu hakem kurulu teklifinin gene hükümetin kararı olarak onaylanması ancak sarı sendikaların masada bulunması ile mümkündür.”