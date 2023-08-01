KESK, kamu toplu sözleşme görüşmelerindeki taleplerini açıkladı

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda devam eden kamu toplu sözleşme görüşmelerinin ardından; “Bu masa 12 yıldır kamu emekçilerine her dönem maalesef daha fazla yoksulluk daha fazla sefalet zammı olarak karşımıza çıktı. Kök ücretimize eklenecek olan 8 bin 77 lira artış sonucunda bu ülkede yoksulluk sınırı baz alınarak kamuda çalışan, evli eşi çalışmayan iki çocuklu ve konut sahibi olmayan kamu emekçisinin maaşının eş çocuk yardımlarıyla birlikte günün gerçek koşullarına uygun bir şekilde güncellenmesiyle beraber en düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzeri olan 45 bin liraya çıkarılmasını talep ettik” açıklamasını yaptı.

Kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugün başladı. Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında ilk görüşme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada talepleriyle ilgili şunları söyledi:

“BU MASA 12 YILDIR KAMU EMEKÇİLERİNE HER DÖNEM MAALESEF DAHA FAZLA YOKSULLUK DAHA FAZLA SEFALET ZAMMI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKTI”

“4686 Sayılı Sendika Yasası ile kurulan bu masa 12 yıldır kamu emekçilerine her dönem maalesef daha fazla yoksulluk daha fazla sefalet zammı olarak karşımıza çıktı. Hükümetin kamu işvereninin hem tarafı hem hakem heyeti olduğu bir masa kamu emekçilerinin sorunlarını çözmekten çok büyüterek 7’nci döneme taşımıştır.

Ekonomik krizin böylesine derinleştiği dolaylı vergilerle kamu emekçileri ve emeklileri başta olmak üzere karşı karşıya kaldığımız bu durumla ilgili mali taleplerimizi dile getirdik. Temmuz ayı içerisinde en düşük kamu emekçisi maaşının 22 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili düzenlemede var olan eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesi anlamında yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın kök ücretlerimize, taban maaşlarımıza yansıtıldıktan sonra 7’nci dönem toplu sözleşme artışlarının gerçekleşmesini talep ettik.

“EN DÜŞÜK KAMU EMEKÇİSİ MAAŞININ YOKSULLUK SINIRI ÜZERİ OLAN 45 BİN LİRAYA ÇIKARILMASINI TALEP ETTİK”

Kök ücretimize eklenecek olan 8 bin 77 lira artış sonucunda bu ülkede yoksulluk sınırı baz alınarak kamuda çalışan, evli eşi çalışmayan iki çocuklu ve konut sahibi olmayan kamu emekçisinin maaşının eş çocuk yardımlarıyla birlikte günün gerçek koşullarına uygun bir şekilde güncellenmesiyle beraber en düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzeri olan 45 bin liraya çıkarılmasını talep ettik. Vergi adaletsizliğinin giderilmesi noktasında vergi diliminin ücretliler açısında yüzde 15’te sabitlenmesi gerektiğini dile getirdik.

Kamuya atamalarda ve göreve yükselmelerde liyakatin esas alınmadığı mülakata dayalı atamaların son bulması, sözleşmeden kadroya geçirilirken yaratılan mağduriyetlerin giderilmesi, 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin bütün kamu emekçilerini kapsayacak şekilde taleplerimizi sunduk.

Bu masadan milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklilerinin beklentileri karşılanmadığı noktada elbette ortak mücadeleyi büyüterek haklarımızın, taleplerimizin yaşam bulması için mücadele ediyoruz.”