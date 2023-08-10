KESK: TİS görüşmelerinde TÜİK verileri esas alınırsa 16 Ağustos'ta iş bırakacağız

KESK Ankara Şubeler Platformu, kamu emekçileri ve emeklilerinin 2024-2025 yılları toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili taleplerini açıkladı. KESK Ankara Şubeler Platformu adına konuşan Burak Ustaoğlu, “Diğer TİS görüşmelerinde olduğu gibi bir kez daha TÜİK verileri esas alınarak sadece birkaç başlıkta önümüze bir teklif gelirse KESK olarak kabul etmeyeceğimizi ve 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağımızı buradan ilan ediyoruz” dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, 2024-2025 Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin esas alınması durumunda 16 Ağustos'ta iş bırakma eylemi başlatacaklarını duyurdu.

KESK Ankara Şubeler Platformu adına konuşan Burak Ustaoğlu, “Diğer TİS görüşmelerinde olduğu gibi bir kez daha TÜİK verileri esas alınarak sadece birkaç başlıkta önümüze bir teklif gelirse KESK olarak kabul etmeyeceğimizi ve 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağımızı buradan ilan ediyoruz” dedi.

"BİR KAMU EMEKÇİSİ MAAŞININ YÜZDE 70’İNİ KİRAYA AYIRMAK ZORUNDA KALIYOR"

Geride kalan 12 yıl boyunca kamu emekçilerinin daha fazla yoksullaştırıldığına dikkat çeken Ustaoğlu, "Buradan bir kez daha mücadelemizin öncelikli hedefinin grevli toplu sözleşmeli gerçek bir TİS masanın kurulması olduğunun altını çizmek istiyoruz. Bunu başaramadığımız sürece yandaş konfederasyonlarla iktidarın danışıklı dövüşü devam edecektir. Bir konfederasyon düşünün ki, seyyanen, ek ödeme, ilave ödeme adı altında emekliliğimize yansımayan artışların emekliliğimize yansıtılmasını bir talep olarak dahi dile getirmesin. Konfederasyonlardan biri hiç dile getirmez iken, diğer konfederasyon ise sözlü olarak söyleyip resmi teklif metninde ise hesaplamaya dahil etmiyor" diye konuştu.

KİRA ARTIŞLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

"Ortalama maaş alan bir kamu emekçisi maaşının yüzde 70’ini kiraya ayırmak zorunda kalıyor" diyen Ustaoğlu, gıda fiyatlarına yapılan zamlara dikkat çekti.

Ustaoğlu,"Mevcutta iktidarın 'en düşük maaş' olarak ifade ettiği maaşın dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı üzerine, yani 2024 yılı ocak ayı itibarıyla 45 bin TL’ye çıkarılmasını istiyoruz. Artan hayat pahalılığı karşısında bugün hiçbir karşılığı kalmayan eş yardımının 3 bin 310 TL’ye çıkarılmasını istiyoruz. Bir bebeğin üç günlük bez, mama ihtiyacını bile karşılamaktan uzak çocuk yardımının her çocuk için 2 bin 220 TL’ye çıkarılmasını istiyoruz. Konutu olmayan kamu emekçilerine büyükşehirlerde 7 bin 500 TL, diğer şehirlerde 5 bin 000 TL kira yardımı verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"16 AĞUSTOS'TA İŞ BIRAKACAĞIZ"

TİS sürecinde TÜİK verilerinin kullanılması durumunda iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten Ustaoğlu, "TÜİK verileri esas alınarak sadece birkaç başlıkta önümüze bir teklif gelirse KESK olarak kabul etmeyeceğimizi ve 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağımızı buradan ilan ediyoruz" dedi.

Kamuda örgütlü tüm konfederasyonlara çağrıda bulunan Ustaoğlu şunları söyledi:

"Talepleriniz ve söylemlerinizde asgari düzeyde bir samimiyet varsa gelin emekten, emekçilerden, emeklilerden yana birlikte tavır koyalım ve en demokratik hakkımızı kullanarak genel greve gidelim. İnanıyoruz ki, böylesi ortak bir tavır ve eylem karşısında iktidar 24 saat geçmeden teklifini revize etmek ve taleplerimizi karşılamak durumunda kalacaktır. KESK olarak, toplu sözleşme sürecinin asıl yetkilisi ve öznesi olarak gördüğümüz tüm kamu emekçilerini, emeklilerini yoksulluk sınırı üzerinde, insanca yaşamaya yetecek ücret için omuz omuza vermeye, yoksulluğa, sefalete karşı ortak mücadeleyi yükseltemeye davet ediyoruz."