KESK: Yapılan gözaltıların hiçbir meşruiyeti yok

Emek Servisi

KESK Kocaeli Şubeler Platformu, İstanbul 1 Mayıs’ındaki gözaltı ve tutuklamalara ilişkin basın açıklaması düzenledi. İktidarın bir kez daha yasaları ve mahkeme kararlarını çiğnediği belirtilen açıklamada, “Yapılan gözaltı işlemlerinin hiçbir meşruiyeti yoktur” denildi.

Açıklamada “1 Mayıs’ı meydanlarda kutlamaya çalışan işçileri, emekçileri, halkı suçlu göstermeye çalışarak, hukuku ve Anayasa’yı hiçe sayarak suç işlemeye devam etmekte ve gece yarısı operasyonlarıyla tüm Türkiye’ye gözdağı vermektedirler. İktidarın 1 Mayıs’ı yasaklama ısrarı ve ardından yürüttükleri gözaltı operasyonlarının amacı gerçek suçluyu gizlemek ve Anayasal düzene karşı ciddi bir suçu örtbas etmektir. Bizzat kendi iktidarlarının yarattığı açlığı, yoksulluğu, güvencesizliği gizlemek için bizleri ablukaya almak istenmektedir” ifadeleri yer aldı, Taksim için mücadele etmenin demokratik ve meşru bir hak olduğu vurgulandı.