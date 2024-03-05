KESK Yürütme Kurulu’ndan BirGün’e ziyaret

KESK Eş Başkanı Ayfer Kocak ve Yürütme Kurulu üyeleri BirGün gazetesi Ankara Temsilciliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

BİRGÜN/ANKARA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Ayfer Kocak ve Yürütme Kurulu üyeleri BirGün gazetesi Ankara Temsilciliğini ziyaret etti.

19-20-21 Ocak tarihlerinde yapılan 11. Olağan Genel Kurul’da seçilen Ayfer Koçak ve Yürütme Kurulu üyeleri Sema Pınar, Erdal Karakuş ile Bahadır Bedircioğlu, BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir ile görüştü.

Tek adam rejimine karşı toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadele etmesinin gerekliliğine işaret eden KESK Yürütme Kurulu üyeleri, bu mücadelede özgür basının önemli bir işlevi olduğunu vurguladı.