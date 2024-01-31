KESK’te Genel Kurul sonrası yeni yönetim

Emek Servisi

Ankara’da 19-20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen KESK 11. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin görev dağılımı belli oldu.

Yeni dönem KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ile Ahmet Karagöz oldu. Genel Sekreter Sevgi Yılmaz, Mali Sekreter Erdal Karakuş, Eğitim, Örgütleme ve Basın Yayın Sekreteri Sema Pınar, Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun, Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Adil Bahadır Berdicioğlu oldu.