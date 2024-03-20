KESK’ten tutum belgesi: Demokratik yönetimler

Haber Merkezi

Bolu KESK Şubeler Platformu 31 Mart Yerel Seçimlerine giderken tutum belgesi açıkladı. Açıklamada yerel yönetimlerin özgür, demokratik ve katılımcı olmasını talep etti. Eğitim Sen Şube Başkanı Dilek Çakman, ülkenin ekonomik, siyasal ve toplumsal olarak adeta bir çöküşe doğru sürüklendiği, yoksulluk, güvencesizlik ve şiddetin her geçen gün daha da yaygınlaştığını vurguladı.

Çakman, “Kadın cinayetlerinin adeta bir cins kırımı düzeyine ulaşıp kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın sıradanlaştırıldığı; yaşam alanlarımızın, tarikat-mafya-çete uyuşturucu kıskacında hukuki güvenceden yoksun bırakıldığı bir dönemden geçiyoruz. Yargının iktidarın sopası haline geldiği, bütün demokratik hak ve özgürlüklerin gasbedildiği, Cumhuriyetin laiklik, halkçılık ve kamusallık gibi temel değerlerinin aşındırıldığı, sermayenin ise kar hırsı için genel ve yerel yönetim süreçlerinde birebir etkili olarak ülkeyi ekonomik yıkıma sürüklediği bir ortamda önümüzdeki günlerde bir yerel yönetim seçimi gerçekleşecektir.” dedi.