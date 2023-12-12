Keşmir’in özerkliği kaldırıldı

Dış Haberler Servisi

Hindistan Yüksek Mahkemesi, hükümetin 2019 yılında aldığı Cammu ve Keşmir’in özerkliğini kaldırma ve eyaleti doğrudan merkezi yönetimin kontrolü altına alma kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Yüksek Mahkeme kararı gereği, ülkede Müslümanların çoğunlukta olduğu tek eyalet olan Cammu ve Keşmir’de en geç 30 Eylül 2024 tarihinde yerel seçimler yapılacak. Karar açıklanmadan önce Keşmir’deki siyasi liderler, evlerinin kapılarının zincirlerle kapatıldığını, eyalet içinde hareket etmelerinin sınırlandırıldığını, böylelikle “fiili olarak gözaltına” alındıklarını söyledi.

Görevden alınan eski eyalet başbakanı Mehbooba Mufti de bunun “yalnızca eyalet için değil aynı zamanda Hindistan fikri için idam haberinden farksız olduğunu” belirtti. Hindistan ve Pakistan’ın 1947 yılında bağımsızlıklarından bu yana aralarında ihtilaf yaratan Keşmir’le ilgili alınan karara Pakistan’dan da tepki geldi.