Keyfi işten çıkarmaya karşı üretim durdu

Continental bünyesinde bulunan Contitech AG’nin bir kuruluşu olan Contitech Lastik A.Ş. fabrikasındaki işçiler, hukuka aykırı olarak işten çıkartılmaya çalışılan bir arkadaşları için üretimi durdu.

Yusuf İRİS

Bursa, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB)’nde faaliyet gösteren Alman Continental bünyesinde bulunan ContiTech Lastik A.Ş. fabrikasında, usulsüz ve keyfi olarak işveren tarafından 17 yıllık bir işçinin tenzigat ((imzalanan toplu sözleşmede yer alan ‘işyerine son girenin ilk çıkarılması’) maddesi uygulanarak sözleşmesi feshedildi. Sonrasında Petrol-İş Sendikasının, işverenle yaptıkları görüşmeden sonuç alınamadı. İki gün süren görüşmelerden sonra sonuç alamayan işçiler üretimi durdurarak fabrika önünde eylem başlattı.

İPLER KOPMA NOKTASINDA

Fabrikada çalışan bir işçi firmada küçülmeye gidildiğini belirtti. İşçi sonrasında, işverenin “zararı işçiden karşılayacağız, size tutanak tutacağız ve yevmiyelerinizi keseceğiz” şeklinde tehditvari açıklamalar yaptığını ifade etti.

YİRMİ GÜN DE SÜRSE KAPIDAYIZ

İki gündür anlaşmaya çalıştıklarını fakat önceden işten çıkanları geri çağırmak için kendilerini ve ailelerini aradıklarını söyleyen işçi, anlaşmak için çabaladıkça işverenlerin farklı noktalara taşımak istediklerini, bu nedenle de iplerin kopma noktasına geldiğini belirtti, “İşveren tarafından bir teklif gelmediği sürece on gün de sürse, yirmi gün de sürse kapıdayız” dedi.

10 yıldır fabrikada örgütlü olan Petrol-İş Sendikasının Bursa Şube Başkanı Ersin Birgül ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Arkadaşımızla ilgili sorun giderilene kadar buradayız. Çözüm yolu arayalım dedik. Bir araya gelelim dedik. İlk başlarda bir yaklaşımları vardı ama sonradan ondan da uzaklaştılar. Biz adım adım attıkça onlar geri çekildiler. Bir kişiye yapılmış haksızlık herkese yapılmış tehdittir. Ben bunu savunuyorum. Bu minvalde yol alıyoruz. Çünkü bugün bu yapılana sessiz kalındığında yarın benzerlerinin ve bunun çoklarının yaşanacağını biliyoruz. Uyuşmazlık yaratan birkaç konu daha oldu aramızda. Oralarda da hep yapıcı yaklaşımlar sergilemeye çalıştık. Onlara da karşılık görmedik."