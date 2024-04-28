Keyfi yasaklara geçit vermeyeceğiz

HABER MERKEZİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) kayyum olarak atanan Rektör Verşan Kök’ün bahar şenliğine kısıtlama getirerek geleneksel Devrim Stadyumu konserlerinin yapılmasını yasaklamasına karşı direniş başlatan öğrencilerin nöbeti sürüyor.

Dün direnişe destek vermek isteyen mezun ve misafirlerin girişimi ise üniversite yönetimi tarafından yasaklandı.

Alınan yasak kararına ilişkin hiçbir neden gösterilmezken okula girmeye çalışan mezunlar geri döndürüldü. Eylemdeki öğrencileri ziyaret etmek için ODTÜ’ye giden ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Didem Ayhan Özkazanç yaptığı açıklamada öğrenci direnişinin kıymetli olduğunu vurguladı.

Özkazanç, “Keyfi olarak yasaklandığı için şu an ODTÜ’ye giremiyoruz. Biz buradayız, ODTÜ’deyiz. Arkadaşlarımızı her anlamda destekliyoruz. Mezunlar olarak biz de bileşenlerin bir parçasıyız” diye konuştu.

Evrensele konuşan bir sosyoloji öğrencisi ise “Biz direnişteki ODTÜ öğrencileri, bütün mezunlara sesleniyoruz. Bütün mezunların kampüsteki mücadelemize desteklerini bekliyoruz. Bu gayrı meşru karar derhal kaldırılmalıdır. Direniş nöbeti boyunca 7/24 açık olduğu söylenen kütüphanenin kapılarının kitlenmek istenmesi, elektriklerinin kesilmesi ve şimdi de bu karar öğrenci mezun ve ODTÜ bileşenlerinin iradesini hiçe saymaya yönelik baskıcı politikaların vücut bulmuş halidir. ODTÜ öğrencileri bu kararı tanımıyoruz. Tüm mezunları dayanışmaya çağırıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan öğrencilerin önceki gün okul yemekhanesinde gerçekleştirmek istedikleri geleneksel etkinlik yasaklanmıştı. Dün bir kez daha yemekhanede toplanan öğrenciler, özel güvenlik birimlerinin engellemelerine rağmen etkinliği gerçekleştirdi.