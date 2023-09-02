KHK ile ihraç edilen Mikail Bülbül göreve iade edildi
Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisiyken 2017’de yayımlanan bir KHK ile görevinden ihraç edilen Mikail Bülbül, görevine iade edildi.
Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü/ Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı’ndan 2017'de yayımlanan KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile ihraç edilen Mikail Bülbül göreve iade edildiğini duyurdu.
Göreve iade edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Bülbül, Kürtçe yaptığı paylaşımda, "6 buçuk yıl önce Mardin Üniversitesi’ndeki akademisyenlik görevimden ihraç edilmiştim. Sonunda mahkeme, göreve iade kararı verdi ve bugün yine işime döndüm. Beni yalnız bırakmayan, maddi ve manevi her türlü destek sunan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
SPASÎ— mikail bülbül (@mikailbilbil) September 1, 2023
Şeş sal û nîv berê, ez ji karê xwe yê mamostatîya Beşa Kurdî ya Zanîngeha Mêrdînê hatibûm îxrackirin.
Di dawîyê da, dadgehê biryara vegerandinê da û îro min dîsa dest bi karê xwe kir.
Spas ji bo her kesê ku piştgirîya madî û manewî da min û ez tenê nehiştim.🙏☘️ pic.twitter.com/m6yDI9OBY8