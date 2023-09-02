KHK ile ihraç edilen Mikail Bülbül göreve iade edildi

Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisiyken 2017’de yayımlanan bir KHK ile görevinden ihraç edilen Mikail Bülbül, görevine iade edildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü/ Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı’ndan 2017'de yayımlanan KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile ihraç edilen Mikail Bülbül göreve iade edildiğini duyurdu.

Göreve iade edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Bülbül, Kürtçe yaptığı paylaşımda, "6 buçuk yıl önce Mardin Üniversitesi’ndeki akademisyenlik görevimden ihraç edilmiştim. Sonunda mahkeme, göreve iade kararı verdi ve bugün yine işime döndüm. Beni yalnız bırakmayan, maddi ve manevi her türlü destek sunan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.