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KHK ile ihraç edilmişti: Akademisyen Barış Ünlü göreve iade edildi

Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, KHK ile 2017 yılında ihraç edilen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü'nün göreve iade edildiği belirtildi.

Güncel
  • 31.10.2023 15:32
  • Giriş: 31.10.2023 15:32
  • Güncelleme: 31.10.2023 15:42
Kaynak: Haber Merkezi
KHK ile ihraç edilmişti: Akademisyen Barış Ünlü göreve iade edildi
Fotoğraf: @ankara5nolu (X)

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümündeki görevinden ihraç edilen akademisyen Barış Ünlü, göreve iade edildi.

Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi'nin sosyal medya hesabı X'te Barış Ünlü'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, BArış Ünlü'nün mahkeme kararıyla göreve iade edildiği belirtildi.

Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Barış Ünlü hakkında final sınavında "Abdullah Öcalan'a ait iki metni karşılaştırarak, Kürt sorunun geçirdiği dönüşümü” sorduğu için hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak, suç ve suçluyu övmekten” dava açılmıştı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Ünlü’nün beraatına karar vermişti.

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