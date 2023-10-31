KHK ile ihraç edilmişti: Akademisyen Barış Ünlü göreve iade edildi

Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, KHK ile 2017 yılında ihraç edilen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü'nün göreve iade edildiği belirtildi.

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümündeki görevinden ihraç edilen akademisyen Barış Ünlü, göreve iade edildi.

Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi'nin sosyal medya hesabı X'te Barış Ünlü'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, BArış Ünlü'nün mahkeme kararıyla göreve iade edildiği belirtildi.

Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Barış için Akademisyenler Bildirisi'ni imzaladığı için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki görevinden 2017 yılında ihraç edilen hocamız Barış Ünlü Mahkeme kararıyla görevine iade edildi. Tüm hocalarımız üniversitelerine dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz! pic.twitter.com/uINduV0g6V — Eğitim Sen Ankara 5 (@ankara5nolu) October 31, 2023

Barış Ünlü hakkında final sınavında "Abdullah Öcalan'a ait iki metni karşılaştırarak, Kürt sorunun geçirdiği dönüşümü” sorduğu için hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak, suç ve suçluyu övmekten” dava açılmıştı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Ünlü’nün beraatına karar vermişti.