Kıdem tazminatı için alanlara

İzmir’de sendikalar, insanca yaşam koşulları talep etmek için emekçileri alanlara çağırdı. Açıklamada, “Kıdem tazminatının fona devrine karşı, eşit işe eşit ücret, vergide adalet için alanlardayız” vurgusu yapıldı.

Emek Servisi

İzmir’de Genel-İş ve Tüm Bel-Sen, büyükşehir belediyesi ve bağlı iştiraklerde çalışan işçileri 1 Mayıs’ta alanlara çağırdı.

Büyükşehir belediyesine bağlı Aliağa İZSU ve Yerel Hizmetler birimlerinde, Genel-İş 2 No’lu ve Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube iş yeri temsilcilikleri ortak açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan İZSU’da çalışan kamu emekçisi Ümit Eligüzel, 2023 eylül ayında onaylanan Orta Vadeli Program’ın yerli ve yabancı sermaye sahiplerinin servetlerini büyüteceğine, işçi ve emekçileri ise daha da yoksullaştıracağına dikkat çekti.

Bu nedenle emek ve meslek örgütlerine büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Eligüzel, başta kıdem tazminatlarının fona devrine karşı olmak üzere, en temel hakları elinden alınmak istenen, temel ekonomik talepleri görmezden gelinen, sendikalı olduğu için işten atılan, insanca çalışmak ve yaşamak isteyen tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta alanlara çağırdı. Eligüzel, eşit işe eşit ücret, vergide adalet, ücretlerin yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması için alanlarda olacaklarını vurguladı.