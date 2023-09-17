"Kıdem tazminatı son kale, direniriz"

Bütçe açığını vergilerle halkın sırtına yükleyen iktidar yine çalışanların kıdem tazminatına göz dikti. DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, "Kıdem tazminatı son kalemiz, kırmızı çizgimizdir, sonuna kadar savunuruz" dedi.

EMEK SERVİSİ

AKP iktidarı sermayeye ucuz ve uzun vadeli kaynak yaratmak için kıdem tazminatını bir kez daha hedefe koyduğunu ilan etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Maalesef çok ciddi problemler de var" diyerek kıdem tazminatın fona devredilmesinin gündemdeki konulardan biri olduğunu söyledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Kıdem tazminatı en temel hakkımız, çocuklarımıza bizim emanetimiz, en temel iş güvencesi dayanağımızdır. Hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

AKP iktidarının ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program’da (OVP), her ne kadar 'kıdem tazminatı' ibaresi geçmese de, kıdem tazminatının fona dönüştürülerek "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)" ile birleştirme hedefi görülüyor. 2024 yılının son çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan programa göre kıdem tazminatı fonu oluşturulacak. İşveren, TES adı verilen fona, her işçi için yıllık ücretinin 11 günlüğü tutarında parayı yatıracak. Bu fonda biriken para hazine bonosuna yatırılacak, işçi 60 yaşına geldiğinde biriken paranın yüzde 25'ini alacak. Geri kalanı aylara bölünüp, emekli maaşına eklenecek.

FON GÜNDEMDE OLACAK

Önceki akşam katıldığı bir televizyon programında konuya açıklık getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asıl niyetlerinin kıdem tazminatını fona devretmek olduğunu dile getirdi. Kıdem tazminatı konusuna değinen Yılmaz, şöyle konuştu: "Burada hükümetlerimizin yaklaşımı şu. İstişarelerle, işçi ve işveren dengesi içinde ve özellikle işçi kesiminin temsilcileri, sendikalarla istişare içinde bu konuya yaklaşmak. Kıdem tazminatında maalesef çok ciddi problemler de var. Ödenmeme meseleleri var. Başka sıkıntılar var. Oluşturduğu bir belirsizlik var. Özellikle iş dünyası firmaları üzerinde. Dolayısıyla bir dönem bir fon oluşturup bununla bu problemi çözme gibi bir yaklaşım vardı. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönemde yine Türkiye'nin gündemde olan konuları olacak."

KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Yılmaz'ın açıklamalarına "kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir" diyen işçi sendikalarından sert tepki geldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuyla ilgli BirGün'e yaptığı değerlendirmede "Kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının 90 yıllık en temel haklarından birisi, kazanılmış bir hak. Fakat yıllardır bu hakkı ortadan kaldırmaya, budamaya, sınırlamaya dönük hem sermayenin hem hükümetlerin saldırıları gündeme geliyor. OVP ve Cumhurbaşkanı yardımcısının söylemleriyle, kıdem tazminatındaki sorunlar üzerinden bu hak yeniden tartışılmaya açılmak isteniyor. Türkiye işçi sınıfı açısından kıdem tazminatı en temel hakkımız, çocuklarımıza bizim emanetimiz, işverende bekleyen 13. ay ücretimiz, en temel iş güvencesi dayanağımızdır" dedi.

DİRENEREK SAVUNACAĞIZ

"Kıdem tazminatını fona devretmek demek; bir işveren sorumluluğu olan kıdem tazminatını, işverenin sorumluluğundan çıkartmak demektir. Zaten bu değişiklikte esas olarak işverenin talebidir" diyen Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı: "İşçi sınıfı geçmişte bu hakka sahip çıkma iradesini gösterdi, yine gösterecektir. Daha önceki girişimlerde olduğu gibi DİSK olarak biz bu konuda hükümetin önümüzdeki süreçte herhangi bir girişimi karşısında çok net bir biçimde ‘son kalemizdir, kırmızı çizgimizdir ‘ diyerek savunacağız. Hiçbir biçimde fona devretmek adı altında da bu hakkımızın ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Hükümet aklından bile geçirmesin! Daha önce bu tür girişimlerde çok net bir tutum aldık ve her seferinde geri adım atmak durumunda kaldılar. Bilsinler ki Türkiye işçi sınıfı ve DİSK kıdem tazminatı hakkına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bu hakka, geçmişteki bütün saldırılarda DİSK olarak çok net bir tutum aldık. Tüm Türkiye’de eylemler düzenledik. İşyerlerinden alanlara ve meydanlara, meclis kapılarına kadar işçinin ortak iradesini gösterdik. En son 2020 yılında yine kıdem tazminatını, tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında yasal düzenleme meclise geldiğinde de biz DİSK olarak meclis kapısındaydık. Süreç sonunda yasa teklifi meclisten geri çekilmek durumunda kaldı. Yine böyle bir girişimde DİSK’in kararlı duruşuyla karşılaşacaklardır."

MÜCADELE ÇAĞRISI

Cevdet Yılmaz'ın "taraflarla istişare edeceğiz" açıklamasını da değerlendiren Çerkezoğlu, "Bizim kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaya dönük hiçbir girişimi istişare etmeyeceğimizi çok net bir şekilde söylemek isterim. Hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Devletin yapması gereken kanun hâkimiyeti saylayarak işçilerin hakkını güvence altına almasıdır" diye konuştu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Mehmet Yeşildağ ise yaptığı yazılı açıklamada iktidarın ekonomik krizi bahane ederek kıdem tazminatını gasp etmenin yollarını aradığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "OVP’de doğrudan kıdem tazminatı ibaresi geçmese de TES ile iktidar bir kez daha kıdem tazminatını hedefe koymuştur. Cevdet Yılmaz 'maalesef çok ciddi problemler var' ifadeleri artık açık açık niyetlerini ortaya koymaktırlar. AKP hükümeti milyonlarca emekçinin çalışma yaşamını kuralsızlaştırmanın koşullarını aramakta, iş güvencelerini ortadan kaldırmak istemekte ve kıdem tazminatı hakkını hedefe koymaktadır. Tüm emekçilerin tarihsel süreçte kazandığı haklarının zedelenmesi kabul edilemez. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; OVP aldatmacalarını kabul etmiyor, kıdem tazminatına dokunulması halinde en temel haklarımız için emek örgütlerini alanlarda omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz."

OVP GERİ ÇEKİLSİN

Öte yandan DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası, işçi ve emekçilerin kazanımlarına dönük ciddi saldırılar barındıran OVP'nin geri çekilmesi talebiyle bugün eylem düzenleyeceğini açıkladı. Sendika üyeleri saat 17.00'de Avcılar Marmara Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanacağını bildirdi.