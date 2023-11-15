Kiev'deki Puşkin anıtını da kaldırdılar

Kiev belediye yetkilileri, edebiyat tarihindeki en önemli yazarlardan olan Alexander Puşkin'in Kiev'deki heykelini de ulusal öneme sahip anıtlar listesinden çıkardı ve heykeli kaldırdı.

Kiev Belediye Başkanı Danışmanı Dmytro Belotserkovets, 15 Kasım'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Kiev belediye yetkililerinin şehrin ana caddelerinden birinde bulunan Rus yazar Aleksandr Puşkin'in heykelini kaldırdığını söyledi.

The Kiev Independent'ın haberine göre; Ukrayna hükümeti, heykeli, ulusal öneme sahip anıtlar listesinden çıkardı ve böylece heykel söküldü. Heykelin akıbetiyle ilgili açıklama yapılmazken hükümetin Jimotir ve Harkov'daki Puşkin anıtlarını da listeden çıkardı.

Geçen baharda, Ukrayna'nın güney liman kenti Mıkolayiv, Ukrayna'nın batı şehri Ternopil ve batı Zakarpatya Oblastı gibi şehirlerde de Puşkin'e ait anıtlar sökülmüştü.

Kiev'deki anıt son haftalarda protestolara sahne olmuştu. 7 Kasım gecesi kimliği belirsiz protestocular heykelin kaidesine "sömürgecilikten kurtuluş durdurulamaz" yazmış ve Puşkin'in yüzüne kırmızı boya atmışlardı.