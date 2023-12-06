Kiev ile Washington arasında anlaşmazlık: "Karşı taarruz beklenen ilerlemeyi sağlayamadı"

Ukrayna'nın karşı taarruz eylemlerinin beklenen etkiyi yaratamadığı belirtildi. The Washington Post, karşı saldırının ABD ile Ukrayna arasında sürtüşmelere yol açtığını belirterek, bir ilerleme sağlayamadığını yazdı.

birgun.net

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Washington ile Kiev arasında anlaşmazlık yaşandığı ve karşı taarruz eylemlerinin ilerleme sağlayamadığı ifade edildi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, ABD ile Ukrayna arasındaki 'karşı taarruz' eylemleri nedeniyle yaşadığı anlaşmazlığın detaylarını yazdı.

Habere göre, Haziran 2023'te Ukrayna'nın Rusya'ya başlattığı karşı saldırı 'beklenen ilerlemeyi sağlayamadı.'

Haberde, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 15 Haziran 2023'teki NATO Savunma Bakanları toplantısında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile eski Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki karşı saldırı görüşmesi de aktarıldı.

Fotoğraf: AA

AUSTİN'DEN KARŞI SALDIRIYA İLİŞKİN SORULAR

Austin, Reznikov'a Ukrayna'nın uzun zamandır beklenen karşı saldırısının ilk günlerindeki karar alma mekanizmasını sordu.

"Kuvvetlerinin neden daha büyük, mekanize bir saldırıya olanak sağlamak için Batı tarafından tedarik edilen mayın temizleme ekipmanlarını kullanmadığını" soran Austin, "İlerleyişlerini gizlemek için neden duman kullanmadığı" sorusunu da yöneltti.

Austin, Rusya'nın kalın savunma hatlarına rağmen Kremlin'in birliklerinin yenilmez olmadığını savundu.

REZNİKOV: MANEVRA YAPAMIYORUZ

Reznikov ise kararları, Ukrayna'nın komutanlarının verdiğini söyledi. Ancak Ukrayna'nın zırhlı araçlarının her ilerleme girişiminde Rus helikopterleri, insansız hava araçları ve topçuları tarafından imha edildiğini belirten Reznikov, "Hava desteği olmadan tek seçeneğin Rus hatlarını topçu ateşine tutmak, hedef alınan araçlardan inmek ve yaya olarak ilerlemek olduğunu" ifade etti.

Reznikov, "Kara mayınlarının yoğunluğu ve tank pusuları yüzünden manevra yapamıyoruz" dedi.

Lloyd Austin (solda) ve Oleksii Reznikov / Fotoğraf: ABD Savunma Bakanlığı

"TAARRUZ BEKLENEN ETKİYİ YARATAMADI"

The Washington Post, "Brüksel'deki toplantı, harekâtın üzerinden iki hafta bile geçmeden, iyimserlikle doğan bir karşı taarruzun beklenen etkiyi yaratamadığını, Washington ve Kiev arasında sürtüşme ve tereddütlere yol açtığını ve Ukrayna'nın belirleyici miktarda toprağı geri alma kabiliyeti konusunda daha derin soru işaretleri yarattığını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.