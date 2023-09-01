Kılıçdaroğlu: Ankara ve İstanbul'da dominant partiyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internet medyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Mayıs ayında muhalefetin kaybettiği seçimler ve yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimler hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, Ankara ve İstanbul'da dominant parti olduklarını söylerken muhalefetin parçalanmış durumda olmadığını savundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, internet medyasının temsilcileriyle Ahlatlıbel'de akşam yemeğinde bir araya geldi. Yerel seçimler için iddialı mesajlar veren Kılıçdaroğlu, Altılı Masa hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

“Kaybın travması çok derin oldu. Kabul etmek lazım” diyen Kılıçdaroğlu, yurttaşların şoku ‘biraz atlattığını’ savundu. Altılı Masa’nın önemli bir proje olduğunu savunmaya devam eden Kılıçdaroğlu, muhalefetin paramparça olduğu görüşüne katılmadığını ifade etti:

“Kanlı bıçaklı gibi bir şey yok. Ben Altılı Masa olarak siyaset dünyasında çok önemli bir şey yaptığımıza inanıyorum. Altı siyasi partinin ortak politika metni hazırlaması çok değerlidir. Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından altında hepimizin imzası var. Kimse de imzasını çekmedi.”

"KONYA ALINMAYACAK BİR YER DEĞİL"

Yerel seçimlerle ilgili, halihazırda ellerinde bulunan belediyelerle iktidarda bulunan belediyelere yönelik farklı kampanyalar yürütüleceğini belirten Kılıçdaroğlu, AKP’nin elindeki belediyeler için “Önce adayı belirleyeceğiz. Adayın toplumda kabulü, çalışkanlığı, profili üzerine anketler yapıyoruz. Buralardaki kampanyayı parti olarak yapacağız. Konya da alınmayacak bir yer değil” dedi.

CHP’nin elindeki belediyeleri koruyacaklarını da savunan Kılıçdaroğlu, belediyelerin ilk dönemlerinde devraldıkları borçlarla ve engellemelerle uğraştıklarını, ikinci dönemde daha büyük mali güçler elde ederek daha başarılı olacaklarını öne sürdü.

"ANKARA VE İSTANBUL'DA DOMİNANT PARTİYİZ"

Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’nin adayı olarak gösterilmesi ihtimali de sorulan Kılıçdaroğlu, “CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP’li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara’da da İstanbul’da da dominant olan parti CHP’dir. Öyle kabul etmek lazım” diye yanıt verdi.

"HÜDAPAR SEÇİLMİŞ, PARLAMENTOYA GELMİŞ"

Yeşil Sol Parti'nin büyük şehirlerde aday çıkarıp çıkarmamasıyla ilgili değerlendirme yaparken "Yeşil Sol Parti ya da diğer partilerin İstanbul için ne yapacağını henüz bilmiyoruz. Şimdi fazla bir şey söylersek Yeşil Sol Parti’nin iç işine karışmak ya da etik dışı bir davranışta bulunmuş oluruz" diyen Kılıçdaroğlu İşbirliği yapmakla diyalog kurmanın farklı şeyler olduğunu vurgularken HÜDAPAR hakkında şunları söyledi:

“HÜDAPAR’ın dünya görüşüne katılmayız ama onu düşmanlaştırmak gibi bir düşüncemiz yok. Seçilmişler, parlamentoya gelmişler. Dünya görüşü bizimle taban tabana zıt ama görüşlerine katılmıyoruz diye düşman ilan etmek demokraside olmaz.”

"ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINI DÜŞÜNMÜYOR"

Türkiye’nin en büyük sorununun ise sığınmacılar olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan kesinlikle Türkiye’nin çıkarlarını düşünen bir insan değil. Dini kullanarak, Türkiye’nin başına büyük felaketler açacak bir insandır” dedi.