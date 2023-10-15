Kılıçdaroğlu, BirGün'ün 'adliyede rüşvet çarkı' haberine ilişkin konuştu: Salı gününe işaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BirGün yazarı Timur Soykan’ın gündem olan “Başsavcının rüşvet çığlığı: Çürüyoruz” başlıklı yazısına değindi. "Salı günü bunun bütün ayrıntılarına gireceğim" diyen Kılıçdaroğlu, "Düşüncesini ifade etti diye insanları hapse atacaksınız, uyuşturucu baronlarını serbest bırakacaksınız. Devlette çürüme var, bunu çözmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de düzenlenen CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracaklarını belirtti.

Her bir CHP'linin ortak amacının bu olmak zorunda olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bunu yapmadığımız takdirde hem tarihimize hem geleceğimize iyi bir miras bırakmayız. Hangi pozisyonda olursak olalım aynı çabayı göstermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İKTİDARA 'SIĞINMACI POLİTİKASI' ELEŞTİRİSİ

İktidarın sığınmacı politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bir sığınmacı deposuna döndü koskaca Türkiye Cumhuriyeti... Daha geçen gün Ankara'daki terör eyleminin faillerinin Suriye'den geldiği söylendi. Ne deniyor? Sınır namustur. Şu soruyu iktidar sahiplerine sormak zorundayız; o sınırda yazan 'Sınır namustur' sözünün gereğini yapıyor musunuz?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "2020 yılında Suriyelilere 40 milyar lira dolar para harcandığı söylendi. 2023'teyiz, herhalde 10 milyar dolar harcanmıştır. 100 milyar dolarlık bir kaynağı sığınmacılara harcarken 3-5 milyar doları nerede bulurum diye kapı kapı dolaşan bir Türkiye var."

TEZKERE AÇIKLAMASI

TBMM'de gündeme gelecek tezkereye değinen Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki hafta parlamentoda bir tezkere görüşülecek. Tezkere, teröre karşı mücadele. Güzel... Teröre karşı hepimiz karşı çıkmak zorundayız. Çözemediğimiz bir cümle var; 'Gerektiğinzde yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi.' Niçin? 30-35 yıl teröre karşı mücadele eden bizim Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz. Yabancı askerin bizim ülkemizde ne işimiz var. Eğer sizler CHP'liler olarak bunu bütün Türkiye sathına anlatmazsanız sorumluluğunuz var demektir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Sayın Bahçeli'ye de sordum. Diyor ya 'Ben milliyetçiyim.' Sayın Erdoğan'a sordum. O da her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan bir kişi. Nasıl olduysa bunlar yan yana geldi! İkisine de sordum, kim bu yabancı askerler? Geçen gün Meclis Başkanı'nı ziyaret ederken kendisine sordum. Oradan da bir haber gelmedi."

YEREL SEÇİM MESAJI

Yerel seçimler ile ilgili mesaj veren Kılıçdaroğlu, "İstanbul, İzmir'in, Mersin'in, Antalya'nın, Muğla'nın, Adana'nın, Ankara'nın, Aydın'ın, Tekirdağ'ın, Hatay'ın büyük başarılar sağladığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Kocaeli İl Başkanımız söyledi, Kocaeli'yi de dahil edeceğiz. Balıkesir'i dahil edeceğiz, Manisa'yı dahil edeceğiz, Bursa'yı dahil edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Çalışarak ve yaptıklarımızı geniş kitlelere anlatarak bu başarıları elde edeceğiz. En çok halk diyelim İstanbul, diyelim Ankara, diyelim İzmir... CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gelmek ister. CHP'li belediyelerin olduğu yerde huzur vardır çünkü."

BirGün'ÜN 'ADLİYEDEKİ RÜŞVET ÇARKI' HABERİ

Kılıçdaroğlu yazısında, BirGün yazarı Timur Soykan’ın gündem olan “Başsavcının rüşvet çığlığı: Çürüyoruz” başlıklı yazısına değindi.

Yazının yayımlandığı gün "erişim engeli" ve "içerikten çıkarma" kararı getirilen haberle ilgili Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da görevli bir savcı yargıdaki çürümeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na örnekler vererek anlatıyor. Rüşvetin nasıl alındığını, Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının neler yaptığını, uyuşturucu baronlarının nasıl çıkarıldığını, altın kaçakçılarının hangi bedelleri ödeyerek nasıl kişileri hapislerden çıkardığını bir savcı, HSK'ya yazdığı bir dilekçeyle anlatıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti: "Salı günü bunun bütün ayrıntılarına gireceğim. Adalet mülkün temelidir. Adaletin olmadığı bir yerde neyi yapacaksınız. Düşüncesini ifade etti diye insanları hapse atacaksınız, uyuşturucu baronlarını serbest bırakacaksınız. Devlette çürüme var, bunu çözmemiz lazım."

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİN DETAYLARI

Tüzük değişikliği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Tüzük Kurultayı'nda CHP'nin aksıyan bütün yönlerini mümkün olduğu kadar çözeceğiz. Bir çalışma yapılıyor. İl bakanlarından, ilçe başkanlarından, milletvekillerinden, sivil toplum örgütlerinden, başka ülkelerdkei uygulamalardan örnekler alarak çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkekse cinsiyet kotası getireceğiz ve bunu benim şahsi kanaatim cinsiyet kotasının yüzde 50 olması lazım. İnşallah kurultayımız kabul edecek. MYK'nın üye kabulüne sınır getirilecek. Bir ilden, bir ilçeden hemen 5 bin tane üye getirin... Bunu kabul etmeyeceğiz. Biz yapmıyoruz ama bunu tüzüğe yazacağız.

Milletvekilleri için 3 dönem sınırı getireceğiz. 3 dönemden sonra vekil olmayacak. Çalışma Kurulu'nu arka arkaya 3 kez toplamayan il yönetim düşmüş sayılır. Mahalle temsilciliklerinde en az bir kadın ve bir erkek olacak. Güçlü bir genel sekreterlik yapacağız eskiden olduğu gibi. Delege sistemini kaldıracağız arkadaşlar. Delege sistemi ciddi çatışmalara yol açıyor. Üyeler gelsinler seçsinler. Oyunu en fazla artıran 5 il başkanı Parti Meclisi'nde yer alacak."

KONGRE MESAJI

4-5 Kasım tarihinde genel başkanın seçileceği kongre hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Kongre biter el ele, omuz omuza sahaya çıkmak zorundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık, çok net söylüyorum. Tartışma başımın üstüne, kendi aramızda tartışırız" diye konuştu.