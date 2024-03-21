Kılıçdaroğlu: Bursa, Balıkesir, Manisa gibi büyükşehirleri de kazanacağız

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin elindeki 11 büyükşehir belediyesini koruyacağını ve bu sayının artacağına inandığını belirterek, "Bursa, Balıkesir, Manisa gibi büyükşehirleri de kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DW Türkçe'den Kıvanç El'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Mevcut 11 büyükşehir belediyesine ek olarak Bursa, Balıkesir, Manisa gibi büyükşehirleri de kazanacağımızı düşünüyorum. İlçe belediyesi sayılarının artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğu sağlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına bakılırsa bu sağlanabilir."

"AKIL TUTULMASI LAZIM"

"Sizin ve ekibinizin yerel seçimlerde başarısızlık beklediği ve 31 Mart sonrası kurultayda mevcut CHP yönetimi ile hesaplaşacağınıza dair iddialar ve yorumlar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, televizyonlardaki tartışma programlarında konuşulanları takip etmediğini söyleyerek yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Günlük siyasal tartışmaların içerisine girmiyorum. 'CHP'nin başarısız olmasını istiyor' denilmesi için akıl tutulması lazım. Yok öyle bir şey yok. Tam tersine belediyeleri artıracağımızı düşünüyorum. Bütün adaylarımızı destekliyorum" ifadelerini kullandı.

OFİS HAKKINDA AÇIKLAMA

Ankara'da açtığı ofis ile ilgili "Bu ofisi CHP içerisinde bir hareket başlatmak için kurdu" iddialarına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hikmet Çetin de Murat Karayalçın'ın da ofisi var. Benimle görüşmek isteyenleri evde ağırlamam mümkün değil. Kahvede mi görüşelim" diye konuştu.