Kılıçdaroğlu, "CHP'de değişim" skecinden sonra Güldür Güldür Show ekibini aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Güldür Güldür Show'un "Yenileniyoruz" adlı skecinden sonra ekibi arayarak, "Eskiden çok yapılıyordu bu şekilde mizah, siyasiler memnuniyetle ve hoşgörü ile karşılıyordu çok değer veriyordu. Şimdi de sizin bu tip hicivlere yer vermeniz çok değerli" dedi.

Güldür Güldür Güldür Show, 11. sezonun ilk bölümünde CHP'deki değişim tartışmaları ‘Yeniliyoruz’ adlı skeçle sahneye taşındı.

"Balkon", "sandalyeleri kaptırma" ve "taban" gibi konulara gönderme yapılan skeçte, "Kültür mirası gibi parti, hiçbir şeyi yeniletmiyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.

Güldür Güldür'ün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skecin ardından ekibi aradı.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aradı ve dün akşam yayınladığımız skeçle ilgili “Eskiden çok yapılıyordu bu şekilde mizah, siyasiler memnuniyetle ve hoşgörü ile karşılıyordu çok değer veriyordu. Şimdi de sizin bu tip hicivlere yer vermeniz çok değerli. Bu mizaha siyasetin, siyasilerin… — Güldür Güldür Show (@Guldur_Guldur) October 15, 2023

Yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun skeç ile ilgili şunları söylediği aktarıldı: "Eskiden çok yapılıyordu bu şekilde mizah, siyasiler memnuniyetle ve hoşgörü ile karşılıyordu çok değer veriyordu. Şimdi de sizin bu tip hicivlere yer vermeniz çok değerli. Bu mizaha siyasetin, siyasilerin ve en önemlisi halkın ihtiyacı var. Beğenerek izledim ve emeği geçen herkesi kutluyorum ve eğer kabul ederseniz uygun bir zamanda seyretmeye gelmek istiyorum."

Güldür Güldür Show'dan yapılan açıklamada, "Teşekkür ediyoruz ve bekliyoruz" denildi.