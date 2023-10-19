Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul'daki ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyelerini parti genel merkezinde kabul etti.

Güncel 19.10.2023 17:36 Giriş: 19.10.2023 17:36

Güncelleme: 19.10.2023 17:37 Kaynak: AA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü. Kılıçdaroğlu, Çelik ile kongrelerini tamamlayan İstanbul'daki ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyelerini parti genel merkezinde kabul etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile Genel Sekter Neslihan Hancıoğlu eşlik etti.