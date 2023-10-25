Kılıçdaroğlu, DEVA Partili isimlerle 'gizli' görüşme gerçekleştirdi: Belediye başkanlığı teklif edildiği iddia edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da DEVA Partili bazı ilçe başkanları ile 'gizli' görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Görüşmede, ilçe başkanlarının CHP'ye geçmesi karşılığında DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman’a belediye başkanlığı verileceği belirtildiği öne sürüldü. Görüşmeyi doğrulayan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Aradık başkanları, onlar da teyit ettiler. Cumartesi günü sabah kahvaltı yapmışlar. ‘Cumartesi istifa edip CHP’ye katılım yapmayı düşünüyoruz’ dediler. Bir kenara not ediyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta sonu DEVA Partili bazı isimlerle 'gizli' bir görüşme yaptığı, söz konusu görüşmede bu isimlere CHP'ye geçmeleri durumunda bir belediye başkanlığı teklif edildiği ileri sürüldü.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun DEVA Partisi’nin İstanbul ilçe başkanları ile yaptığı görüşmenin DEVA Partisi Genel Merkezi’nden gizli bir biçimde organize edildiği ortaya çıktı.

Görüşmeye tepki gösteren DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Genel Başkan Ali Babacan’ın ilk tepkisinin ne olduğu sorusu üzerine, “Ali Bey de ilk önce inanamadı. Ali Bey’inki elbette ki Kemal Bey açısından bir hayal kırıklığıdır. Bir lider, sesli olarak bir hayal kırıklığı der mi, demez ama benim gördüğüm üzüldü bu hadiseye” dedi.

"ARADIK BAŞKANLARI, TEYİT ETTİLER"

Şahin, şunları söyledi:

"Biz inanmadık önce, sonra fotoğraflar ortaya çıkınca gördük. Aradık başkanları, onlar da teyit ettiler. Cumartesi günü sabah kahvaltı yapmışlar. Bize değer verdi yanımıza geldi, bizi dinledi dediler. Dolayısıyla istifa edip, cumartesi istifa edip CHP’ye katılım yapmayı düşünüyoruz dediler.

"HABER SİZCE GERÇEKLEŞMİŞ BİR ORGANİZASYON"

Habersizce gerçekleşmiş bir organizasyon. Zaten yakışmadı dememizin tek sebebi bu. Bir siyasi partinin genel başkanı, bir başka siyasi partinin ilçe başkanı düzeyinde hem de bir iki değil yani 8-10 tane ilçe başkanının bulunduğu bir toplantıda bulunuyor ve bunu bizlerle paylaşmıyorsa ve bunu normal bir davranış gibi değerlendiriyorsa bunu siyasi ahlak ve etik açısından uygun olmadığını düşünüyoruz.

"BİR KENARA NOT EDİYORUZ"

Bizden CHP yönetimine karşı son iki buçuk senedir olumsuz tek bir söz yok, kendi içindeki sıkıntılara taraf olmadık. Sadece siyasette nezaketi hoşgörüyü egemen kılmak için uğraşıyoruz ama bu yapılanı normal kabul etmemiz mümkün değil. Bunun başka bir izahı yok, siyasi etiğe uygun değil. Güven kırılması uzunca süredir vardı 14 Mayıs’tan sonraki süreçlerin açığa çıkmasından kaynaklı olarak. Biz kendimiz DEVA Partisi olarak odaklanıp önümüze bakacağız. Bunu da bir kenara not ediyoruz.”