Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu adayımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İmamoğlu da adayınız mı, bunu aynı netlikte ne zaman söyleyeceksiniz?” sorusuna, ise, “Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır” diye yanıt verdi.

SÖZCÜ TV sunucusu İpek Özbey ile özel bir röportaj gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun yazılı röportajı, Fatih Portakal ile Ana Haber’de yayımlandı.

Yöneltilen sorular ve Kılıçdaroğlu'nun cevapları şöyle:

Sayın Kılıçdaroğlu, sizce CHP değişmeli mi?

Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin hiçbir döneminde değişime kapalı bir parti olmamıştır. Yeni politikalar, yeni stratejiler, yeni yüzler… CHP bu yüzden parti içi tartışmaları faydalı görür. 100. Yıl konuşmamda da ifade ettim, CHP parti içi tartışmalardan her zaman güçlü çıkmıştır. Bu dönemden de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız.



“İTTİFAK DEMEK GÜÇBİRLİĞİ DEMEKTİR”

Türkiye bir seçimden çıktı ve yeni bir seçime hazırlanıyor. Bu süreçte ittifaklar ve CHP çok tartışıldı, tartışılıyor. Bu tartışma da daha çok sizin isminiz üzerinden yapılıyor. Bu tartışmalardan nasıl etkileniyorsunuz?

Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım. Bu dün de böyleydi bugün de böyle… Millet İttifakı da demokrasiden yana olanların bir araya gelmesi üzerine inşa edilmiş bir ittifaktır. Bugün ülkemizde, normal demokratik standartlarda gerçekleştirilen bir seçimden bahsetmiyoruz.

İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın? Neden gücünü bölsün? Kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var. Zaten kentlerde ya da ilçelerde insanlar, kendi bölgelerinde tek adam rejiminin temsilcisi bir adaya karşı, demokrasiden yana olan en güçlü adaya yönelecektir.

“ELBETTE İMAMOĞLU ADAYIMIZ”

İmamoğlu da adayınız mı, bunu aynı netlikte ne zaman söyleyeceksiniz?

Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır.

“KİMSEYE ÖZEL BİR KIRGINLIĞIM YOK”

Size nezaketsizlik yapıldığını düşünüyor musunuz?

Asla böyle düşünmedim, düşünmem de… Kimseye de özel bir kırgınlığım yok.

“YILGINLIK BİZİM KİTABIMIZDA YAZMAZ”

Yılgın ve kırgın CHP seçmenine buradan bir şey söyleyecek olsanız ne dersiniz?

Başta Büyük Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran kadrolar, bin bir zorluk içerisinde verilen bir bağımsızlık mücadelesinin ardından, Cumhuriyet'i inşa etmiş ve bu ülkeyi ayağa kaldırmıştır. Dolayısıyla, müsaadenizle sorunuza katılmıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, yılgınlık bizim kitabımızda yazmaz sözleriyle karşılık verdi.