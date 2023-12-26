Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk davayı kazandı

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk davayı kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasında karar çıktı.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." ifadeleri için açılan hakaret davasında mahkeme Kılıçdaroğlu'nu haklı buldu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun davayı kazandığını sosyal medyadan duyurdu.

Çelik paylaşımında şunları söyledi:

"Erdoğan'a açtığımız 5 Kuruşluk dava sonuçlandı! Erdoğan'ın 23.11.2022 tarihinde ifade ettiği "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." hakaretleri nedeniyle, 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "kişinin ederine göre dava açılmalı, benim için değeri 5 Kuruş, o nedenle 5 Kuruşluk dava aç" talimatı gereğince açtığımız davayı az önce kazandık... İstediğimizi elde ettik! Ne var ki 5 Kuruşluk davanın ağırlığını azaltmak için açılan 500.000 ₺ istemli karşı davada da Mahkeme aleyhe 35.000 ₺ tazminata hükmetti! Bu kısmı İstinaf edip karşı davayı da nihayetinde kazanacağız.. Mücadeleye devam."