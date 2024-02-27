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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı davayı kazandı

Avukat Celal Çelik, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açtığı "5 kuruşluk" davayı kazandığını bildirdi.

Güncel
  • 27.02.2024 13:28
  • Giriş: 27.02.2024 13:28
  • Güncelleme: 27.02.2024 13:32
Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı davayı kazandı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı.

Gelişmeyi duyuran Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Recep Tayyip Erdoğan'ın 01.06.2022 tarihli (TBMM Grup toplantısında) konuşmasında savurduğu hakaretler nedeniyle açmış olduğumuz "5 Kuruşluk dava" sonuçlandı" dedi.

"Erdoğan kaybetti!" diyen Celal Çelik, "7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kazandı... Mahkeme, Erdoğan'ın sözlerinin hakaret ve iftira kapsamında bulunduğunu hüküm altına aldı. Hesap sormaya devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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