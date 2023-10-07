Kılıçdaroğlu: Filistin halkının yanındayız, savaş olmasını asla istemeyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorusu üzerine Filistin'in İsrail'e bu sabah düzenlediği operasyon hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Anadolu Buluşması Yerel Medya Çalıştayı'na katıldı. Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Hamas tarafından bu sabah saatlerinde İsrail'e düzenlenen saldırıyı da değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz. Demokratik ölçüler içerisinde uluslararası kuruluşların da devreye girerek hem barış sağlaması hem de Filistin halkının hakkının teslim edilmesi lazım."