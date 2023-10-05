Kılıçdaroğlu, Gezi Davası tutuklularını ziyaret edecek
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Davası tutukluları Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ile Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Davası tutukluları Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ile Çiğdem Mater ve Mine Özerden’e ziyarette bulunacak.
Kılıçdaroğlu görüşmeyi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde 10.30 - 15.30 saatleri arasında gerçekleştirecek.