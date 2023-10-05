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Kılıçdaroğlu, Gezi Davası tutuklularını ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Davası tutukluları Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ile Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret edecek.

Güncel
  • 05.10.2023 21:21
  • Giriş: 05.10.2023 21:21
  • Güncelleme: 05.10.2023 21:27
Kılıçdaroğlu, Gezi Davası tutuklularını ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Davası tutukluları Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ile Çiğdem Mater ve Mine Özerden’e ziyarette bulunacak.

Kılıçdaroğlu görüşmeyi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde 10.30 - 15.30 saatleri arasında gerçekleştirecek.

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