Kılıçdaroğlu, Gezi Davası tutuklularını ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Davası tutukluları Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ile Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret edecek.

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