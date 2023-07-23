Kılıçdaroğlu: İBB Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur, adayımız İmamoğlu’dur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbul Belediye Başkan adaylığı için herhangi bir arayışlarının söz konusu olmadığını, İBB Başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde AKP'nin oylarında düşüş yaşandığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bize oldukça değerli, önemli kazanımlar sağlayan kanaat önderleri toplantılarını sayıca daha fazla yapmalıydık" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu ayrıca İmamoğlu hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıtta "Sayın İmamoğlu’na kızgın değilim elbette" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarlarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide 'değişim' söyleminin öne çıkan isimleri arasında yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıtta İmamoğlu'nun belediye başkanlığı performansından memnun olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur" ifadelerini kullanarak 2024 yerel seçimlerinde oy oranlarını yükselteceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 'değişim' başlığını öne çıkarttığı bir internet sitesini hakkında ise "Benzer çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum" yorumunda bulundu.

"İMAMOĞLU, İSTANBULLULARI MEMNUN ETTİ"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu’na kızgın değilim elbette. Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gösterdiği performanstan çok mutluyum; gurur duyuyorum. Sayın İmamoğlu’nun aday olarak ismi açıklandığında, “Nereden buldunuz bu ismi?” diyenlere inat hep birlikte inançla yürüdük ve İstanbul’u kazandık. Sayın İmamoğlu kendisine güvenenleri ve kendisine güvenip oy veren İstanbulluları fazlasıyla memnun etti. Haliyle CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur. Öte yandan şunu da söyleyeyim ki 2024 yerel seçimlerinde 2019 seçimlerinden çok daha iyi bir sonuç alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sayın İmamoğlu’nun oluşturduğunu ifade ettiğiniz internet sitesi ve benzer çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum."

AKP'NİN OY DÜŞÜŞÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Mayıs ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ni de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Biz 2023’te sadece 6’lı masa kurmadık aslında; 25 milyondan oluşan bir masa kurduk" ifadesini kullandı. Son seçimlerde AKP'nin oyunun düştüğünü hatırlatan Kılıçdaroğlu,"Siyasi iktidar, andığınız seçim dönemleri dahil neredeyse tüm seçimlerde kamu kaynaklarını fütursuzca, hoyratça kullandı. Kamu otoritesini de tehdide, şantaja, kayırmacılığa, dezenformasyona varacak şekilde, seçmen ve muhalefet partileri üzerinde bir tahakküm aracı olarak kullanmaktan çekinmedi. Bunun sonucu da 2019 yerel seçimlerinde hemen tüm metropollerde seçimleri kaybetti" ifadelerini kullandı.

"KANAAT ÖNDERLERİ TOPLANTILARINI DAHA SIK YAPMALIYDIK"

"Seçim kampanyasında neleri farklı yapardınız" sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gerçekleştirilen kampanyanın dili ve üslubunun doğru olduğunu, bu konuda herhangi bir hatalarının olmadığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Samimiyetle söyleyebilirim ki yıllar öncesinden başlattığımız ve bize oldukça değerli, önemli kazanımlar sağlayan kanaat önderleri toplantılarını sayıca daha fazla yapmalıydık. Özellikle de siyasi iktidarın kendisi aleyhine ortaya çıkabilecek bir seçim sonucunu, 'Darbe girişimi' olarak nitelendirmesiyle birlikte benim 'Kentli modern muhafazakârlar' olanak nitelendirdiğim toplumsal kesimde bir korku yaşandı. Biz, onların yaşadığı bu korkuyu, onlarla daha sıkı bir ilişki kurarak giderebilirdik. Ancak bu seçim kampanyasının seyri içinde yeteri düzeyde mümkün olmadı" diye konuştu.

"ERDOĞAN EN UFAK MUHALİF SESE TAHAMMÜL EDEMEZ"

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda yaşanan son tartışmalara ilişkin de konuşan CHP Genel Başkanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'ye girmek istediğini düşünmediğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, "AB’ye girmeniz için gazetecilerin, siyasetçilerin, iş insanlarının, iktidara muhalif diye kimsenin tutuklu olmaması gerekir; Erdoğan bunu göze alamaz" dedi. Yargının bağımsızlığının bu süreçte önemli bir durum olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bağımsız yargı istemez. Ekonominin şeffaf olması gerekir; Erdoğan istemez. Medyanın bağımsız olması gerekir; Erdoğan medyayı bağımsız bırakamaz. AB’ye girmeniz için ülkede çoğulculuk olması gerekir; Erdoğan, çoğulculuğu bırakın en ufak muhalif sese tahammül edemez" değerlendirmesinde bulundu.

"NURİ BİLGE CEYLA SİNEMASINI SEVİYORUM"

Kılıçdaroğlu kendisine sorulan "Bugünden geriye dönüp hayatınıza ve siyasi kariyerinize baktığınızda, bu öyküyü anlatan en iyi film hangisi derdiniz?" sorusuna ise Nuri Bilge Ceylan filmlerini beğendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Özellikle TRT 2’nin dünya sinemasından örneklere yer verdiği sinema kuşağını kaçırmamaya çalışıyorum. Lütfi Ömer Akad’ın “Gelin-Düğün- Diyet” üçlemesi benim için çok değerlidir" yanıtını verdi.