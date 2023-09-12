Kılıçdaroğlu: İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar, darbelerle hesaplaşamaz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül askeri darbesinin 43. yılına ilişkin yayımladığı mesajda, "Unutulmamalıdır ki, 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de 20 Temmuz zihniyeti de meşruiyeti olmayan sivil darbeci rejimler de elbet hesap vermeye mecburdur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri faşist darbenin 43. yılına ilişkin mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında, "İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar, darbelerle hesaplaşamaz. Unutulmamalıdır ki, 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de 20 Temmuz zihniyeti de meşruiyeti olmayan sivil darbeci rejimler de elbet hesap vermeye mecburdur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Biz egemenliği halka veren bir siyasi geleneğin neferleri olarak; demokrasi ve hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeden, bu karanlıkları elbet aydınlığa kavuşturacağız. Demokratik bir Türkiye'yi milletimizle birlikte kurana dek, bir milim dahi geri adım atmayacağız."