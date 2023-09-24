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Kılıçdaroğlu, İstanbul'da kadınların sorunlarını ve taleplerini dinledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Güncel
  • 24.09.2023 21:31
  • Giriş: 24.09.2023 21:31
  • Güncelleme: 24.09.2023 21:35
Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu, İstanbul'da kadınların sorunlarını ve taleplerini dinledi
ANKA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Sultanbeyli’de Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. 

Kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. 
 

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