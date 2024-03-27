Kılıçdaroğlu kazandı: Jahrein, tazminat ödeyecek

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle sosyal medya ünlüsü 'Jahrein'e açtığı tazminat davasını kazandı. Jahrein, Kılıçdaroğlu'na 20 bin lira tazminat ödeyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, sosyal medya ünlüsü 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç'a açtığı tazminat davasını kazandı.

Kararı sosyal medya hesabı "X" üzerinden duyuran Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Jahrein'e açtıkları davalardan birinin bugün sonuçlandığını, buna göre Jahrein'in 20 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini bildirdi.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir çok kez densizce hakaretler savuran (Jahrein) Ahmet Sonuç'tan hesap sormaya devam ediyoruz... 04.07.2023 tarihli paylaşımı nedeniyle açmış olduğumuz davalardan biri bugün sonuçlandı. 20.000 ₺ Tazminat kazandık."