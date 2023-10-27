Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi görüşmelerini sürdürüyor: Antalya heyeti ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve kurultay delegeleri ile parti genel merkezinde görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve partisinin Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'da yapılacak 38. Olağan Kurultay önesi partililerle bir araya gelmeye devam ediyor.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kamacı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve kurultay delegeleri ile görüştü.

Açıklamada, görüşmenin parti genel merkezinde gerçekleştiği belirtildi.