Kılıçdaroğlu kurultay sonrası ilk kez konuştu: "Moralim gayet iyi…"

Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sonrasında ilk kez açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Moralim gayet iyi… Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Güncel 06.11.2023 23:22 Giriş: 06.11.2023 23:22

Güncelleme: 06.11.2023 23:24 Kaynak: Haber Merkezi

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nın ardından 812 oy ile Özgür Özel, partisinin genel başkanı seçildi. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası ilk açıklamasını tv100.com yazarı Barış Yarkadaş’a yaptı. "BUNLAR ARTIK GERİDE KALMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu’nun demeci şu şekilde: “Moralim gayet iyi… Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Türkiye’de demokrasinin işlediği tek kurum CHP’dir. Tüm kurumların CHP’deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum.”