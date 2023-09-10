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Kılıçdaroğlu: Mansur Bey bizim belediye başkan adayımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, ayrıca CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ye yönelik iddialarına ilişkin "Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir" dedi..

Siyaset
  • 10.09.2023 17:07
  • Giriş: 10.09.2023 17:07
  • Güncelleme: 10.09.2023 17:44
Kaynak: İHA
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Kılıçdaroğlu: Mansur Bey bizim belediye başkan adayımızdır
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yerel seçimlere ve partisinin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ye yönelik iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. 

Kılıçdaroğlu, 2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olduğunu söyledi. 

Kılıçdaroğlu, "Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve belediye başkan adayımızdır" dedi. 

Mansur Yavaş, 2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, 2014 yılında yapılan seçimlerde yüzde %43,82'lik oy oranı ile seçimi kazanamamıştı.

Yavaş, 2019'da yapılan yerel seçimlerde ise oyların %50,93'ünü alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. 

SEZGİN TANRIKULU AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, ayrıca CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ye yönelik iddialarına ilişkin de konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarını hatırlatarak "Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir" ifadelerini kullandı.

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