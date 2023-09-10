Kılıçdaroğlu: Mansur Bey bizim belediye başkan adayımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, ayrıca CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ye yönelik iddialarına ilişkin "Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir" dedi..

Siyaset 10.09.2023 17:07 Giriş: 10.09.2023 17:07

Güncelleme: 10.09.2023 17:44 Kaynak: İHA

A- A A+