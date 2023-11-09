Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün yaşanan hukuksuzluklar, kimi yargıç müsveddelerinin, tek adamdan aldığı cesaretle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya kalkışması, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnızca askeri değil, siyasi bir deha olduğunun da ispatıdır. Hakimiyeti bir kişiden alıp millete teslim eden Büyük Atatürk’ün açtığı yolda, azimle yürümeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün yaşanan hukuksuzluklar, kimi yargıç müsveddelerinin, tek adamdan aldığı cesaretle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya kalkışması, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnızca askeri değil, siyasi bir deha olduğunun da ispatıdır. Hakimiyeti bir kişiden alıp millete teslim eden Büyük Atatürk’ün açtığı yolda, azimle yürümeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bu akşam bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Bize, demokrasiye giden en güzel yol olan Cumhuriyet’i ve iki büyük eserinden biri saydığı Cumhuriyet Halk Partimizi miras bırakan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 85. yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Bugün yaşanan hukuksuzluklar, kimi yargıç müsveddelerinin, tek adamdan aldığı cesaretle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya kalkışması, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnızca askeri değil, siyasi bir deha olduğunun da ispatıdır. Hakimiyeti bir kişiden alıp millete teslim eden Büyük Atatürk’ün açtığı yolda, azimle yürümeye devam edeceğiz."